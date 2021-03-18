Sinan Meydan kimdir? Sinan Meydan kaç yaşında, mesleği ne?

Sinan Meydan'ın yazdığı “Atatürk ve Kayıp Kıta Mu”, “Atatürk’ü Doğru Anlamak İçin” ve “Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi” kitapları ile birçok insan tarafından ilgiyle okundu. “Atatürksüz 18 Mart olmaz” diyen Sinan Meydan, günün anlam ve önemini açıklamak için İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında konuk oldu. Sinan Meydan programda Çanakkale Savaşı ve Atatürk hakkında birçok bilgi paylaştı.

SİNAN MEYDAN KİMDİR?

Sinan Meydan, 1975 yılında Artvin'de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Artvin Şavşat'ta tamamlandı. 1993 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Üniversite yıllarından itibaren Atatürk ve yakın tarih üzerinde çalıştı. 1997 yılından beri Eski Türk Tarihi, Atatürk ve Cumhuriyet tarihi üzerine araştırmalar yapmakta olan Sinan Meydan, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarih Ana bilim Dalında yüksek lisans yaptı.

Kitaplarında ağırlıklı olarak Atatürk'ün hayatı, "Tarih ve Dil Çalışmaları"' ve "Cumhuriyet Tarihini" incelemiştir. İlk kitabı, Bir Ömrün Öteki Hikayesi, "Atatürk, Modernizm, Din ve Allah" adıyla 2002 yılında yayınlandı. Bu kitabında "Atatürk ve Din" konusunu tüm boyutlarıyla inceledi. Bir Atatürk romanı olan ikinci kitabı ise, Hürriyet Savaşçılarının Mabedi "Beyaz Kule" adıyla 2005 yılında yayınlandı.