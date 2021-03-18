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Sinan Meydan kimdir? Sinan Meydan kaç yaşında, mesleği ne?

18.03.2021 10:21 | Son Güncelleme:
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Sinan Meydan kimdir? Sinan Meydan kaç yaşında, mesleği ne?

FOX TV ekranlarında her sabah saat 08.00’de yayına başlayan, sunuculuğunu İsmail Küçükkaya’nın yaptığı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu, bu sabah başarılı tarihçi ve yazar Sinan Meydan oldu. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl dönümünde programda ağırlanan Sinan Meydan, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili pek araştırma yapmıştır. Sinan Meydan'ın Atatürk ile ilgili yazdığı kitaplar birçok kişi tarafından beğeni ile okundu.

Sinan Meydan'ın yazdığı “Atatürk ve Kayıp Kıta Mu”, “Atatürk’ü Doğru Anlamak İçin” ve “Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi” kitapları ile birçok insan tarafından ilgiyle okundu. “Atatürksüz 18 Mart olmaz” diyen Sinan Meydan, günün anlam ve önemini açıklamak için İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında konuk oldu. Sinan Meydan programda Çanakkale Savaşı ve Atatürk hakkında birçok bilgi paylaştı.

SİNAN MEYDAN

SİNAN MEYDAN KİMDİR?

Sinan Meydan, 1975 yılında Artvin'de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Artvin Şavşat'ta tamamlandı. 1993 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Üniversite yıllarından itibaren Atatürk ve yakın tarih üzerinde çalıştı. 1997 yılından beri Eski Türk Tarihi, Atatürk ve Cumhuriyet tarihi üzerine araştırmalar yapmakta olan Sinan Meydan, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarih Ana bilim Dalında yüksek lisans yaptı.
Kitaplarında ağırlıklı olarak Atatürk'ün hayatı, "Tarih ve Dil Çalışmaları"' ve "Cumhuriyet Tarihini" incelemiştir. İlk kitabı, Bir Ömrün Öteki Hikayesi, "Atatürk, Modernizm, Din ve Allah" adıyla 2002 yılında yayınlandı. Bu kitabında "Atatürk ve Din" konusunu tüm boyutlarıyla inceledi. Bir Atatürk romanı olan ikinci kitabı ise, Hürriyet Savaşçılarının Mabedi "Beyaz Kule" adıyla 2005 yılında yayınlandı.

Sinan Meydan, ayrıca bir özel öğretim kurumunda "Yakın tarih" dersleri vermektedir. Sinan Meydan, İlk kurşun, Güncelmeydan gibi internet haber sitelerinde ve Bütün Dünya Dergisi'nde yazmaktadır.

  • SİNAN MEYDAN KİTAPLARI

    Atatürk ve Kayıp Kıta Mu
    Son Truvalılar, "Turuvalılar, Türkler ve Atatürk"
    "Atatürk'ü Doğru Anlamak İçin"
    Sarı Lacivert Kurtuluş
    "Atatürk ve Kayıp Kıta Mu-2"
    Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları
    Sarı Paşam
    Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi
    Cumhuriyet Tarihi Yalanları 1-2.
    Akl-ı Kemal
    El-Cevap
    Akl-ı Kemal

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Anahtar Kelimeler:
ismail küçükkaya

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