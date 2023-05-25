Sinan Oğan'a Bakanlık verilecek mi? BBP lideri Mustafa Destici canlı yayında açıkladı

Türkiye, 28 Mayıs'ta ikinci kez sandık başına gidiyor. İkinci tur için sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda, Oğan'a Bakanlık verileceği iddiası gündem oldu. Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici, katıldığı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunarak söz konusu iddiaya da yanıt verdi.

OĞAN'A BAKANLIK VERİLECEK Mİ?

Haber Global spikeri Sultan Arınır, Destici'ye "Az önce bir talebi olmadı dediniz Sinan Oğan için ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaptı herhangi bir pazarlık söz konusu değil dedi. Bir Afet Bakanlığı'ndan bahsediliyor. Bir Afet Bakanlığı'nın kurulmasının konuşulduğunu öğrendik. Erdoğan yeniden seçilirse Sinan Oğan'a bir Bakanlık verilebilir mi? Siz ittifak ortağısınız. Sizin bir duyumunuz var mı, düşünceniz nedir?" sorusunu yöneltti.

"TÜRKİYE VE MİLLETİMİZ İÇİN EN İYİ NE İSE O YAPILACAKTIR"

Destici sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Bizim ittifakımız pazarlık ittifakı değil. Dolayısıyla şu ana kadar ne Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ne de Bakanlıklarla ilgili hiç bir şey gündemimize gelmedi. Bizim bütün hedefimiz pazar günkü seçimi kazanmak. Seçimleri kazandıktan sonra Cumhurbaşkanımız nasıl 14 Mayıs seçimlerini kazandıktan sonra her birimizi davet edip görüşmüş ise seçimden sonra bizleri de davet edecektir, düşüncelerimizi alacaktır. Cumhurbaşkanımız kendi, biz de kendi düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Türkiye ve milletimiz için en iyisi ne ise o yapılacaktır."

