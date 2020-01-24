HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Sinan Oğan, canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Sinan Oğan, canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2020 11:40 | Son Güncelleme

MHP'den ihraç edilen eski milletvekili Sinan Oğan, katıldığı programda cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacağını açıkladı.

Sinan Oğan, canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, CTT TV'de Korcan Karar ile 60 Dakika programında soruları yanıtladı. Sinan Oğan, programda cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı.

Program sunucusu Korcan Karar'ın "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan'ın muhtemel rakipleri kimler olabilir?" sorusuna yanıt veren Oğan, "Seçimler eğer zamanında yapılacaksa şu an muhtemel rakiplerinden birisiyle konuşuyorsunuz. Onu söyleyebilirim" dedi.

Sunucunun, "Bunu biraz daha açar mısınız? Çok da iddialı söylediniz" sözlerine cevap veren Oğan, "Türkiye'de nüfusun önemli bir kısmı genç nüfustan oluşuyor. Türk halkının büyük bir kısmı milliyetçi duygularla yoğrulmuş. Dünyada iki önemli rüzgar var. Bir: Genç liderleri dünya artık iş başına getiriyor. İnsanlar artık koşturan, koşan, çalışan, dünyayı okuyabilen genç lider isitiyor. İkincisi: Artık milliyetçi, vatanını milletini seven liderlere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"BU HAKKI KENDİMİZDE GÖRÜYORUZ"

Sinan Oğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"O sebeple bu şartları kendisinde gören bir siyasetçi olarak Türkiye'yi yönetme sevdasında olan bir siyasetçi olarak elbette ki bu hakkı kendimizde görüyoruz. Bununla ilgili çalışmamızı sürdürüyoruz. Ve inşallah günü zamanı geldiğinde de bunu hep beraber göreceğiz. Arkamda Türk milleti ve Türk milliyetçileri."

“MHP benim baba ocağımdır” diyen Oğan, bir gün MHP’nin yönetimine geçerek, Türk milliyetçilerini de yönetmek istediğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Talimatı Erdoğan vermişti! Ve başladıTalimatı Erdoğan vermişti! Ve başladı
Bakan Soylu: "2019 yılında uyuşturucudan 25 bin 619 kişi tutuklandı"Bakan Soylu: "2019 yılında uyuşturucudan 25 bin 619 kişi tutuklandı"
Anahtar Kelimeler:
Sinan Oğan MHP Cumhurbaşkanlığı

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Flaş! Galatasaray'a transfer teklifi!

Flaş! Galatasaray'a transfer teklifi!

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Çankırı-Ankara kara yolunun yapımına başlandı

Talimatı Erdoğan vermişti! Ve başladı

Bakan Soylu: Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu

Bakan Soylu: Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu

Bakan Soylu’dan Isparta'da gece yarısı taziye ziyareti

Bakan Soylu’dan Isparta'da gece yarısı taziye ziyareti

Merkel'den Davos'ta çarpıcı açıklama! Libya'yı anlatırken Suriye'yi itiraf etti

Merkel Libya'yı anlatırken Suriye'yi itiraf etti!

Binali Yıldırım’dan YHT bilet fiyatlarına ilişkin açıklama

Binali Yıldırım’dan YHT bilet fiyatlarına ilişkin açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan Davos'ta önemli açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu'ndan Davos'ta önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.