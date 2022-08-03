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Sinan Oğan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı! Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya yüklendi: Kimse kusura bakmasın...

03.08.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. Muhalefetin Türk milliyetçilerini yanına alacak bir aday çıkaramayacağını belirten Oğan, "Öyle gözüküyor ki sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak ve ben Türk milletçilerini adaysız bırakmayacağım, aday olacağım" diye konuştu. Programdakiler bir anda duraksarken; Oğan "Siz cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna da "Evet, kesinlikle adayım" diye yanıt verdi.

Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu. Katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan eski Iğdır MHP Milletvekili ve Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Başkanı Sinan Oğan, 2023 seçimleri öncesi gündem yaratan açıklamalar yaptı. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarıyla ilgili konuşan Oğan, "Türk milliyetçilerin oyları çantada keklik değil kimse kusura bakmasın." dedi.

SİNAN OĞAN: CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM

Türk milliyetçilerinin ortak bir aday çıkarmadığı takdirde elini taşın altına koyacağını belirten Oğan, "Evet adayım. Türk milliyetçileri birinci turda ne 'Milliyetçiliği ayaklar altına aldım' diyene oy verir ne de 'Demokrasinin yolu Diyabakır'dan geçer' diyene oy verir. Türk milliyetçilerin oyları çantada keklik değil, kimse kusura bakmasın. Türk milliyetçilerin ortak bir adayı olmadığı takdirde ben adayım." dedi.

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"YÜZDE 20-25'LİK BİR KİTLE VAR"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığıyla ilgili konuşan Oğan, iu ifadeleri kullandı;

"Öyle gözüküyor ki sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak ve ben Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağım. İkinci tur kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak. Türkiye'nin kaderi HDP'nin eline bırakılamaz. Birinci turda kendi partisine oy verip, muhalefetin ortak adayına oy vermeyecekler var. Yaklaşık yüzde 20-25'lik bu kitleyi adaysız bırakmayacağız. İkinci turda da bu bu kitlenin de belirleyici olacağını ilk günden Türk milletine söz verdik. Biz sözümüzün gereğini yerine getireceğiz."

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KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA...

Oğan, daha önce yaptığı açıklamada da "Kılıçdaroğlu aday olursa siz de aday olur musunuz?" sorusuna "Aday olurum. Bizim bir iddiamız var. Üzerinde uzlaşılan bir Türk milliyetçisi aday çıkmadığı takdirde biz aday olacağız dedik. Sayın Kılıçdaroğlu da üzerinde uzlaşılan bir Türk milliyetçisi aday değil." diyerek yanıt vermişti.


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