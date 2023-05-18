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Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu gündem oldu, o görevi işaret etti: Neden Bakan olayım ki...

18.05.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Oğan'dan 28 Mayıs'taki seçimlere 10 gün kala dikkat çeken bir çıkış geldi. Yarın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Oğan, o göreve adeta 'yeşil ışık' yaktı. The New York Times gazetesine yaptığı açıklamada Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile ilgili kişisel düşüncelerini de paylaşan Oğan, çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu gündem oldu, o görevi işaret etti: Neden Bakan olayım ki...

14 Mayıs'taki seçimlerde yüzde 5,17 oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, The New York Times gazetesine konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,52; Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,89 oy aldığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla; tüm gözlerin üzerine çevrildiği Oğan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

YARIN KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK

19 Mayıs yarın Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Oğan'ın ikinci tur için nasıl bir karar alacağı merak edilirken, bir adayı destekleme karşılığında yeni yönetimde üst düzey bir görev de istediği iddia edildi.

SİNAN OĞAN: "NEDEN BAKAN OLAYIM Kİ?"

Her fırsatta başta mültecilerin ülkelerine gönderilmesi ve terörle mücadelede kararlılık gibi bir takım kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Oğan, New York Times'a yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmak varken neden bakan olayım ki?" diye konuştu.

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Hangi adayı destekleyeceği konusuna ise açıklık getirmeyen Oğan, yarışın ikinci turuna kalan adaylarla ilgili kişisel görüşlerini açıkladı.

"ERDOĞAN'IN ÇALIŞMA AHLAKINA HAYRANIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ahlakına 'hayran olduğunu' belirtti ancak karar vermeden önce başkalarına yeterince danışmadığı için eleştirdi.

CHP LİDERİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan kadar çalışkan olmadığını kaydeden Oğan, bununla birlikte CHP liderinin geniş çapta başkalarının görüşlerini almasını önemsediğini ve kıymetli bulduğunu söyledi.

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Oğan, olası bir destek talebi konusunda “Erdoğan ile görüştünüz mü?” sorusuna da doğrudan yanıt vermeyi tercih etmedi.

Seçimin ikinci turunda destek vereceği aday konusunda talep ettiği koşullara değinen Oğan, terörle bağlantılı olduğunu düşündüğü hiçbir siyasi partiyi istemediğini sözlerine ekledi.

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