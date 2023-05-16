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  4. Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması! 'Desteklediğimiz tarafı kazandıracağız'

Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması! 'Desteklediğimiz tarafı kazandıracağız'

16.05.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, CNN'e konuştu. Sığınmacılarla ilgili soru üzerine Oğan, "ABD polisi, bir Türk kaçak yakaladığı zaman ne yapıyorsa bizde aynısını yapacağız. ABD polisinin yaptığı ne kadar demokratikse bizde o kadar demokratiğiz" dedi. İkinci turda kimi destekleyecekleri ile ilgili soruya Oğan, kararlarının henüz netleşmediğini ifade ederek "Ve bu kararı verdiğimizde de o tarafı kazandıracağız" dedi.

Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması! 'Desteklediğimiz tarafı kazandıracağız'

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili gözlerini 28 Mayıs'a çevirdi. İlk turda hiçbir aday 50 artı 1 oyu alamadı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek seçim yarışında ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak ediliyor.

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OĞAN'DAN SIĞINMACILARLA İLGİLİ KARAR: ABD POLİSİNİN YAPTIĞI NE KADAR DEMOKRATİKSE...

Sinan Oğan, seçimlerle ilgili olarak ABD'den CNN'e konuştu. "Ben Kürt karşıtı değilim. Terör karşıtıyım" diyen Oğan, sığınmacılarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "ABD polisi, bir Türk kaçak yakaladığı zaman ne yapıyorsa bizde aynısını yapacağız. ABD polisinin yaptığı ne kadar demokratikse bizde o kadar demokratiğiz" dedi.

İKİNCİ TUR AÇIKLAMASI: KARARI VERDİĞİMİZDE O TARAFI KAZANDIRACAĞIZ

İkinci turda kimi destekleyecekleri ile ilgili olarak ise Oğan, "İstişarelerimiz 1-2 gün devam edecek. İstişare sonucunda karar vereceğiz. Ve bu kararı verdiğimizde de o tarafı kazandıracağız. Bu Erdoğan da olabilir Kılıçdaroğlu da olabilir, netleşmiş bir kararımız yok" diye konuştu.

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