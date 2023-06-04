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Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı! "En kısa zamanda normalleşme adımlarını göreceğiz"

04.06.2023 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek'in getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Oğan, yaptığı paylaşımda, "Yeni kabinede Sayın Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla artık ekonomide inşallah en kısa zamanda normalleşme adımlarını göreceğiz..." ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı! "En kısa zamanda normalleşme adımlarını göreceğiz"

28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek ile ilgili paylaşımı dikkat çekti.

"EN KISA ZAMANDA NORMALLEŞME ADIMLARINI GÖRECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Oğan, "Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan'a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisi, son bir kaç yıldır uygulanan 'faiz sebep, enflasyon sonuç' politikalarından vazgeçilmesi ve uluslararası normlara uygun ekonomi politikalarının uygulanmasına geçilmesiydi." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Yeni kabinede Sayın Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla artık ekonomide inşallah en kısa zamanda normalleşme adımlarını göreceğiz..."

Sinan Oğan, yaptığı paylaşıma Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, görevi Nureddin Nebati'den devralması sonrası yaptığı konuşmanın yer aldığı videoyu da ekledi.

BAKAN ŞİMŞEK, GÖREVİ NEBATİ'DEN DEVRALMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Nureddin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek, yaptığı konuşmada, "Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı yükseltmektir. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır." ifadelerini kullanarak şunları kaydetmişti:

"Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro-finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla, Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır."

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Mehmet Şimşek Sinan Oğan

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