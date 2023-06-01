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Sinan Oğan’dan MHP’li eski vekilin ‘planın adamı’ çıkışına yanıt! 'Önümüze düştünüz de peşinizden gelmedik mi?'

01.06.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Oğan sosyal medya hesabından Franklin D. Roosevelt'in "Politikada hiçbir şey kazayla olmaz. Olmuşsa, öyle planlanmıştır" sözünü "Plana sadık kal…" notuyla paylaştı. MHP'li eski milletvekili Ali Uzunırmak ise Oğan'ın bu paylaşımına "Keşke bir planın adamı olduğunuzu bize dürüstçe söyleyebilseydiniz?" yanıtını verdi. Oğan, bu sözler üzerine "Sizler yıllardır bu davada bizlerin büyükleri olarak bir insiyatif aldınız da, önümüze düştünüz de peşinizden gelmedik mi?" ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan’dan MHP’li eski vekilin ‘planın adamı’ çıkışına yanıt! 'Önümüze düştünüz de peşinizden gelmedik mi?'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alması sonrası eleştirilen Sinan Oğan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Oğan, Franklin D. Roosevelt'in "Politikada hiçbir şey kazayla olmaz. Olmuşsa, öyle planlanmıştır" sözünü "Plana sadık kal…" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

01

'PLANIN ADAMI' ÇIKIŞI

MHP'li eski milletvekili Ali Uzunırmak ise Oğan'ın bu sözlerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı;

"AKP kadroları,temsil gücü,toplumda eriştiği dünya görüşü yoğunluğu,etkileri ve pisliklerine bakıldığında; Okyanusta bir damlasınız! Ülkücü CB adayı diye yola çıktığınızda, bizler imza verip, verdirirken, keşke, bir planın adamı olduğunuzu bize, kitleye dürüstçe söyleyebilseydiniz?"

02

'ÖNÜMÜZE DÜŞTÜNÜZ DE PEŞİNİZDEN GELMEDİK Mİ?'

Sinan Oğan'dan Uzunırmak'ın bu eleştirisine yönelik bir açıklama geldi. Oğan şu sözleri kullandı;

"Sayın Uzunırmak,

Yola çıkarken 3 sene önce Türk milliyetçilerine şu sözleri verdim; Öncelikle “üzerinde uzlaşılan bir Türk milliyetçisi aday olursa ben olmayacağım dedim” aday çıkmadı ben de sözüm gereği Türk milliyetçilerini adaysız bırakmadım.

1- HDP’yi kilit parti konumundan çıkaracağız. Sözümüzü tuttuk ve çıkardık.

2- Türk milliyetçilerini siyasetin ana gündemi ve gündemin belirleyeni yapacağız dedik ve yaptık.

3- Seçimi ikinci tura bırakacağız ve ikinci turun belirleyeni yapacağız dedik ve yaptık.

4- İkinci turda her iki ittifakı domine edecek ilkeleri ortaya koyduk ve kabul ettirdik.

Tüm bunları sizlerin, Türk milliyetçilerinin ve gönüllü dostlarımızın bize verdiği imza ve oylarla yaptık. Bize sadece %5.2 oy verildi. Bu oyla bu kadarını yapabildik. Seçilecek yeterlilikte oy verildi de gereğini yapmadık mı?

İkinci turda istişare yaptık, bu kararımızın doğru olduğuna kanaat getirdik ve tercih kullandık. Biz yukarıdakileri kendi insiyatifimizde başlattığımız çalışmalarla ve kurduğumuz ATA ittifakı ile yaptık. Tüm bunları görmeyip tercihimizi eleştirmeniz haksızlıktır.

Ayrıca; Sizler yıllardır bu davada bizlerin büyükleri olarak bir insiyatif aldınız da, önümüze düştünüz de peşinizden gelmedik mi? Daha iyisini yapabilen var ise konforlu alanlarından çıksın ve buyursun sahaya insin yapsın. Eleştirmek işin en kolay ve konforlu kısmı… Biz bir damlaysak siz buyurun ırmak olun, deniz olun. Veya kim be yapıyorsa sadece eleştirmeyi de artık bırakın lütfen."

03

'GÜNEŞİ BALÇIKLA SIVAYAMAZSINIZ'

Uzunırmak'tan ise Oğan'ın bu paylaşımına jet hızıyla geldi.

Uzunırmak, "Sinan Ogan+AKP trolleri, yazdığımı bağlamından saptırarak güneşi balçıkla sıvayamazsınız, boşuna uğraşmayın, zaman, ilke, ülkü şahidimiz olsun!" ifadelerini kullandı.

04

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ali Uzunırmak Sinan Oğan

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