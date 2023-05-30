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  4. Sinan Oğan'dan montajlı görüntüye tepki! 'Alçakça FETÖ taktikleriyle...'

Sinan Oğan'dan montajlı görüntüye tepki! 'Alçakça FETÖ taktikleriyle...'

30.05.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, seçim akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlarla buluşmaya ilişkin sosyal medyada dolaşıma sokulan montajlı bir görsele tepki gösterdi. Oğan yaptığı açıklamada "Alçakça FETÖ taktikleriyle yapılmış bir montaj görüyoruz. Bu kadar mı düştünüz, bu kadar mı alçaldınız?" dedi.

Sinan Oğan'dan montajlı görüntüye tepki! 'Alçakça FETÖ taktikleriyle...'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, sosyal medyada kendisiyle ilgili montajlı bir görüntüye tepki gösterdi.

OĞAN İLE İLGİLİ MONTAJLI GÖRSEL

"Bu karede ne görüyorsunuz?" notuyla paylaşılan montajlı görselde Oğan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekariya Yapıcıoğlu'nun ele ele olduğu görüldü.

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"ALÇAKÇA FETÖ TAKTİKLERİLYE..."

Oğan yaptığı açıklamada "Alçakça FETÖ taktikleriyle yapılmış bir montaj görüyoruz. Bu kadar mı düştünüz, bu kadar mı alçaldınız? Yanımda duran DSP Genel Başkanını montajla değiştirip yerine bunu koydunuz?" dedi.

Ekran görüntüsü 2023-05-30 084043

Orjinal görselde Oğan'ın yanında DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yer alıyor.

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