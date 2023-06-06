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Sinan Oğan'dan ses getirecek '2028' mesajı! "Şimdiden ilan ediyorum"

06.06.2023 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesi, Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamasında bulunan Sinan Oğan, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Oğan, "Şimdiden ilan ediyorum: 2028'de cumhurbaşkanı adayıyım." ifadelerini kullandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ilişkin olarak da konuşan Oğan, "Özdağ da AK Parti ile görüşmek istedi, görüşmede kendisinin İçişleri Bakanlığı talebi oldu, karşılanmadığı için Sayın Özdağ destek vermedi." dedi.

Sinan Oğan'dan ses getirecek '2028' mesajı! "Şimdiden ilan ediyorum"

Sinan Oğan, HaberGlobal ekranlarında Buket Aydın'ın sunduğu televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. 2028'de cumhurbaşkanı adayı olacağını duyuran Oğan'ın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. İşte haberin detayları...

14 Mayıs cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması sonrası Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamasında bulunan ve Millet İttifakı tarafından eleştirilere maruz kalan Oğan, kendisine gelen tepkilere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bize niye kızıyor insanlar? Ben CHP ile yol yürümek zorunda mıyım? Sahada çalışsaydınız, hiç olmazsa Meclis çoğunluğunu kazanaydınız. Ankara Çankaya'ya bir takım şaibeli isimleri aday yapmışsınız. Sonra da diyorsunuz ki 'Sinan Oğan bize destek ver.' Yürümez ki bu sistem. Bu sistem işlemezdi, Türkiye büyük bir krize giderdi. Ben sorumluluk sahibi devlet adamıyım, Türkiye'yi böyle bir maceraya sürükleyemezdim. Ben destek versem Kılıçdaroğlu kazanabilirdi ama bu belli olmazdı. Siz tek başınıza girin, belki o zaman anca kazanırsınız. Benim eşime, çocuklarıma tehdit ve hakaret mailleri geldi. Bu linç kültürüyle hiçbir yere gidemezler. Önce kendilerine çeki düzen versinler."

"YÜZDE 11-12 CİVARINDA BİR OY BEKLİYORDUK"

"Muharrem İnce'nin çekilmesinden sonra bir güruh bana saldırıp benim de çekilmemi sağlamaya çalıştı." diyen Oğan, şunları kaydetti:

"Ben bir açıklama yaptım, 'Benim oyuma ihtiyaç duyacaksınız, bu kadar saldırmayın, yarın lazım olur' dedim. Kim kalesine gol atmış oldu? Seçimlerin ikinci tura kalacağını bir tek biz öngördük. Yüzde 11-12 civarında bir oy bekliyorduk. Biz sandıkların hepsine sahip olamadık, öyle bir organizasyonumuz yoktu, sandıkta ne oldu bilmiyoruz. Bize saldıran kitlenin normalde bize teşekkür etmemiz lazım."

Oğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Biz olmasaydık seçimler ilk turda bitecekti. İkinci şansı biz çıkardık.

  • Sayın Ümit Özdağ ile son dakikaya kadar tüm bu süreçleri konuştuk. Ümit Özdağ'a sürpriz değil, ben Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğimi söyledim. Özdağ da AK Parti ile görüşmek istedi, görüşmede kendisinin İçişleri Bakanlığı talebi oldu, karşılanmadığı için Sayın Özdağ destek vermedi. Bana en son tarafsız kalacağını söylemişti.

  • Şimdiden ilan ediyorum: 2028'de cumhurbaşkanı adayıyım.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
seçim Sinan Oğan

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