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Sinan Oğan'dan sitem dolu paylaşım! 'Çoğu şeyi içime atıyorum...'

25.05.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklaması sonrası gelen eleştirilere, İnstagram hesabından paylaştığı bir şiirle karşılık verdi. Hüzünlü bir fon müziği eşliğinde okunan şiirin sitemli sözleri dikkat çekti. İşte Oğan'ın o paylaşımı...

Sinan Oğan'dan sitem dolu paylaşım! 'Çoğu şeyi içime atıyorum...'

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak giren Sinan Oğan, yüzde 5,17'lik oy oranına ulaşmıştı. Oğan seçimin ardından, ikinci turda Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı. Oğan'ın destek açıklaması, birçok kişi tarafından ağır şekilde eleştirilmişti.

SİTEM DOLU ŞİİR

Eleştirilere sessiz kalan Oğan, Instagram hesabından dikkat çeken bir story paylaştı. Oğan paylaşımında, kendi fotoğrafının yanı sıra hüzünlü bir fon müziği eşliğinde sitem dolu sözler içeren bir şiir kullandı. Oğan'ın bu paylaşımı, kendisine yapılan eleştirilere karşılık olarak algılandı.

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'ÇOĞU ŞEYİ İÇİME ATIYORUM'

İşte Oğan'ın paylaştığı o şiirin sözleri;

"Kin tutmuyorum hiç kimseye, ama kimin ne yaptığını da unutmuyorum. Çoğu şeyi içime atıyorum bazen. Ama derler ya, her şeyin bir zamanı var. Doğru zamanı bekliyorum. Yapılan hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın beni. Uğraşmak istemiyorum sadece."

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Sinan Oğan şiir

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