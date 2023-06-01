Sinan Oğan için iki senaryo! Yeni kabine merak edilirken Ankara'yı hareketlendiren iddia: "Erdoğan, Oğan'a bırakmayabilir! Sebebi..."

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs'ta tamamlanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi sonrası gözler yeni kabineye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yeni isimlerle yola devam etmesi beklenirken, kulislerde pek çok isim konuşulmaya başlandı.

SİNAN OĞAN'IN GÖREVİ NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü yeni bakanları açıklaması beklenirken merak edilen isimlerden biri de Sinan Oğan. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 5 oy alan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı. Seçimlerin kazanılmasının ardından "Sinan Oğan'a bir görev verilecek mi?" sorusu gündeme geldi.

YENİ KABİNE İÇİN ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ

Gazeteci Nuray Babacan, Gazete Pencere’de yayımlanan yazısında yeni kabinede yer alacak isimlere yönelik kulis bilgilerini aktardı.

SİNAN OĞAN İÇİN İKİ BAKANLIK MASADA

Babacan, Oğan ile ilgili "Sinan Oğan’ın adı Afet veya Spor Bakanlığı için konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN, OĞAN'A BIRAKMAYABİLİR..."

Babacan'ın haberindeki ilgili kısım şöyle;

"Sinan Oğan’ın adı Afet veya Spor Bakanlığı için konuşuluyor. Erdoğan’ın oldukça yüksek bütçeli oluşturulacak Göç ve Afet Bakanlığı’nı Oğan’a bırakmayacağı da başka iddialar arasında."

