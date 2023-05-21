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  4. Sinan Oğan ile Ümit Özdağ yolları ayırıyor mu? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu görüşmelerinden sonra çok konuşulacak kulis! "Bazı kişiler devreye girdi"

Sinan Oğan ile Ümit Özdağ yolları ayırıyor mu? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu görüşmelerinden sonra çok konuşulacak kulis! "Bazı kişiler devreye girdi"

21.05.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Oğan ve ATA İttifakı'nın 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. tur seçimlerinde taraflardan birine destek verip vermeyeceği merakla beklenirken gözler yarına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ayrı ayrı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş, sonra bir araya gelmişlerdi. O görüşmenin ardından Ümit Özdağ iddiaya göre parti toplantısında Sinan Oğan ile yolların ayrılabileceğini belirtti. Özdağ-Kılıçdaroğlu görüşmesine dair de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sinan Oğan ile Ümit Özdağ yolları ayırıyor mu? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu görüşmelerinden sonra çok konuşulacak kulis! "Bazı kişiler devreye girdi"

ATA İttifak'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 28 Mayıs seçimlerine yönelik 'destek' açıklamasını yarın yapması bekleniyor. Oğan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş, sosyal medyadan son yaptığı paylaşımla ise pazartesi gününü işaret etmişti. Oğan'ın Erdoğan ile görüşmesinden çok kısa süre önce ise ATA İttifakı liderlerinden Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.

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"ÖZDAĞ'A ÖNCEDEN HABER VERMEDİ"

Özdağ ile Oğan'ın daha sonra bir araya geldiği toplantıda konuşulduğu öne sürülenleri Sözcü'den Saygı Öztürk köşesine taşıdı. Öztürk'ün aktardığına göre gündemi hareketlendiren görüşmelerin gerçekleştiği gün şunlar yaşandı:

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"Oğan, Ümit Özdağ'ı telefonla arayıp Cumhurbaşkanı'nın kendisiyle görüşmek istediğini bildirdiğinde, Özdağ "Görüşebilirsiniz" dedi. Kahvaltıda, Oğan'ın bakanla yaptığı görüşmeden hiç söz etmemesi, sanki tesadüfen İstanbul'a gitmiş, Cumhurbaşkanı orada bulunduğu saatte aramış gibi bir hava doğurdu. Oğan, Cumhurbaşkanı'yla yaptığı görüşmeden sonra dün Özdağ'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı'nın kendilerini desteklemesini istediğini, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un bugün-yarın Özdağ'ı ve kendisini ziyaret edeceğini belirtti."

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"BAZI KİŞİLER DEVREYE GİRDİ"

Ümit Özdağ, partisinin genel idare kurulu toplantısında, Sinan Oğan'la yollarının ayrılabileceğini, ancak iletişimin devam edeceğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bazı kişilerin devreye girmesiyle "zorlamayla görüştüğünü”, kazanacak bir durum görmediği için Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceklerini anlattı. Kılıçdaroğlu, desteklemeleri karşılığında herhangi bir vaatte de bulunmadı.”

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