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Sinan Oğan'ın kararının ardından Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den tek cümlelik paylaşım

22.05.2023 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek kararını açıklamasının ardından siyaset gündeminde hareketlilik sürüyor. Dağılan ATA İttifakı'nın ortaklarından Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz, seçimin 2. turunda CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını aldıklarını açıklamıştı. Oğan'ın da kararını duyurmasının ardından Öz'den tek cümlelik bir paylaşım geldi.

Sinan Oğan'ın kararının ardından Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den tek cümlelik paylaşım

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna günler kala siyaset gündemi yoğun bir süreç yaşıyor. Dağılan ATA İttifakı'nın ortaklarından Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz, CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşme sonrası yaptığı açıklamayla da Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Öz'ün açıklamasının ardından gözler Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği yönünde kararını açıklayacağı konuşmasına çevrilmişti. Oğan, merakla beklenen açıklamasını yaptı ve seçimin 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.

TEK CÜMLELİK PAYLAŞIM

Bunun üzerine Vecdet Öz'den tek cümlelik dikkat çeken bir paylaşım geldi. Öz, Twitter'dan yaptığı paylaşımında "Herkes kendine yakışanı yaptı" ifadelerini kullandı.

ata

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Sinan Oğan adalet partisi

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