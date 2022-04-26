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Sinan Oğan kimdir? TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan'In mesleği nedir?

26.04.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Oğan; eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner ile mülteciler konusunda yaşadığı tartışma nedeniyle gündem oldu. Mehmet Metiner moderatöre de kızıp canlı yayını terk etti. TÜRKSAM Başkanı, programın ardından merak konusu oldu. Peki Sinan Oğan kimdir? TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan'i-ın mesleği nedir? İşte detaylar...

Sinan Oğan kimdir? TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan'In mesleği nedir?

Sinan Oğan, dün akşam bir televizyon kanalına karıldı. Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner ile tartışma yaşayan TÜRKSAM Başkanı, gündem oldu. Vatandaşlar, bu olay sonrası Sinan Oğan kimdir? TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan'ın mesleği nedir? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı.

SİNAN OĞAN KİMDİR?

Sinan Oğan 1 Eylül 1967 tarihinde Iğdor, Melekli'de dünyaya geldi.

Sinan Oğan, Azeri kökenlidir. Sinan Oğan Marmara Üniversitesi İİBF'den mezun olduktan sonra yüksek lisans çalışmasını aynı da Marmara Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) doktora çalışmasını tamamlamıştır. İleri düzeyde Rusça ve akademik düzeyde İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Sinan Oğan, TİKA Azerbaycan Temsilcisi oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Nişanı" ile taltif edilmiştir.

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı. TÜRKSAM'ı kurdu ve Başkanlığını yaptı. Yayınlanmış 3 kitabı ve 500'den fazla makalesi bulunmaktadır.

2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilmiştir.

Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteridir.

Sinan Oğan, MHP'den tekrar ihraç edilmiştir.

TÜRKSAM BAŞKANI SİNAN OĞAN'IN MESLEĞİ NEDİR?

Sinan Oğan, stratejik araştırmacı ve siyasetçidir. Gökçen Oğan ile evli olan Sinan Oğan, 1992'de Azerbaycan ekonomisi adında yazdığı kitapla bilinmektedir.

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Mehmet Metiner
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