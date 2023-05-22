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  4. SİNAN OĞAN KİME DESTEK VERİYOR? Sinan Oğan 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyecek, Kılıçdaroğlu'nu mu Erdoğan'ı mı?

SİNAN OĞAN KİME DESTEK VERİYOR? Sinan Oğan 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyecek, Kılıçdaroğlu'nu mu Erdoğan'ı mı?

22.05.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Oğan tarafından yapılacak son dakika açıklaması için gözler saat 17.00'a çevrildi. Sinan Oğan, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyeceklerini açıklayacak. Kararlarını netleştirip, bunu Türk milleti ile paylaşacaklarını vurgulayan Oğan'ın sosyal medya paylaşımı sonrası geri sayım sürüyor. Peki, Sinan Oğan kime destek veriyor? Sinan Oğan 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyecek, Kılıçdaroğlu'nu mu Erdoğan'ı mı?

SİNAN OĞAN KİME DESTEK VERİYOR? Sinan Oğan 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyecek, Kılıçdaroğlu'nu mu Erdoğan'ı mı?

Sinan Oğan tarafından yapılacak son dakika açıklaması için geri sayım başladı. Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinde oyların yüzde 49,52'sini, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini aldı. Sinan Oğan'ın oranı yüzde 5,17 olarak duyurulurken, Muharrem İnce'nin ise oyların yüzde 0,43'ünü aldığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumunu bugünn saat 17.00'de duyuracaklarını aktardı. Böylelikle "Sinan Oğan kimi destekliyor?" sorusunun yanıtı da netlik kazanacak.

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SİNAN OĞAN KİME DESTEK VERİYOR?

Sinan Oğan'ın kimi desteklediği bugün belli olacak.

O an geliyor hash tag'ini kullanarak geçtiğimiz gün paylaşımda bulunan Oğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz. "

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SİNAN OĞAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Sinan Oğan bugün (22 Mayıs 2023 Pazartesi) saat 17.00’da düzenleyeceği basın toplantısı ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumunu açıklayacak.

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YSK'NiN KESİN SONUÇLARINA GÖRE OY ORANLARI

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde YSK'nın kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Sinan Oğan yüzde 5,17'sini, Muharrem İnce yüzde 0,43'ünü aldı.

Türkiye 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gidecek.

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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TUR NE ZAMAN?

Seçimlerde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı için, seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak.

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