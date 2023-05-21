Sinan Oğan, sosyal medyadan 11 madde paylaştı! Karar için o günü işaret etti

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak seçime katılan Sinan Oğan, resmi Twitter hesabı üzerinden 11 maddelik bir açıklama yayınladı. Oğan paylaşımının sonunda, "Bizi izlemeye devam edin." diyerek, 'OAnGeliyor' ve 'Pazartesi' etiketlerini kullandı. İşte haberin detayları...

"İKİNCİ TURA KALAN ADAYLARIN BİZİM SÖYLEMLERİMİZE SARILMALARINI SAĞLADIK"

"Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde; Türk Milliyetçiliğini ve Atatürkçülüğünü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik." diyen Oğan, şu ifadeleri kullandı:

"HDP üzerinden oluşturulan 'kilit parti' söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik. İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta 'yedek' olarak görülen Türk milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik, Türkiye'de güçlü bir milliyetçi seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı. Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakla beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk. İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık, bizi 'dikkate almak istemeyen', 'saymaya gerek görmeyen' siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük. Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk, bu konuda her iki ittifaka da da bir geri dönüş takviminin oluşturulmasına katkıda bulunduk."

Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde;



➡️ Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik,



➡️ HDP üzerinden oluşturulan “kilit parti” söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit… — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) May 20, 2023

"TÜRKLÜK GİBİ KONULARDA FARKINDALIK OLUŞTURDUK"

"PKK, FETÖ vb gibi her türlü terör örgütüyle mücadele konusunda takındığımız ilkeli ve kararlı tavrın siyasetin ana akımında da yer bulmasını sağladık." ifadelerini kullanan Oğan, "HDP ve Hüda-Par'ın Türk siyasetini esir almalarına engel olduk. Anayasanın değiştirilemez ilkeleri; Türklük gibi konularda farkındalık oluşturduk. Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük takdir ve desteğini görerek, siyaset yapma tarzımızla farkındalık oluşturduk. Bizi izlemeye devam edin." dedi.

Öte yandan, Oğan'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasının sonuna eklediği 'OAnGeliyor' ve 'Pazartesi' etiketleri, ATA İttifakı ve Sinan Oğan'ın, seçimin 2'nci turu için süren müzakerelerin sonucunda alınan kararı pazartesi günü açıklayacakları şeklinde yorumlandı. (DHA)