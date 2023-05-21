Sinan Oğan ve ATA İttifakı kimi destekleyecek? Seçim öncesi kritik kararı açıklayacağı saat belli oldu

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan 2. tur seçim yarışı öncesinde ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın hangi adayı destekleyeceğine ilişkin kararını açıklaması bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Sinan Oğan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir görüşme yapmıştı.

ÖZDAĞ İLE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMÜŞTÜ

ATA İttifakı ortağı Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelmişti. Özdağ, "Ata İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanları ve Sayın Sinan Oğan ile de değerlendirme yapacağız" açıklamasını yapmıştı.

AÇIKLAMANIN SAATİ BELLİ OLDU

Bu gelişmelerin ardından ise Oğan'ın kararını açıklaması bekleniyor. Sinan Oğan'ın 22 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'de Ankara'da bir basın açıklaması yapacağı belirtildi. Oğan'ın ittifak olarak mı açıklama yapacağı yoksa bireysel olarak mı bir adaya destek vereceği ise bu toplantıda netleşecek.

'PAZARTESİ AÇIKLAYACAĞIZ' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz gün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Oğan, "İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız" demişti.

'ATA İTTİFAKI SONA ERMİŞTİR'

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan ATA İttifakı üyesi Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz ise "ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Sinan Oğan Bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir" ifadelerini kullanmıştı.