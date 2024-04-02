Sinan Oğan’ın lüks evi ilk kez görüntülendi! ‘Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder’

Sinan Oğan hakkında çıkan Ankara’da aldığı mülkler ve 30 milyon TL değerinde olduğu öne sürülen mâlikanesi ile ilgili iddialarının ardından ilk kez evinin kapılarını bir gazeteciye açtı. Oğan, Azeri bir medya mensubuna konuştu. İşte o görüntüler...