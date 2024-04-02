Sinan Oğan’ın lüks evi ilk kez görüntülendi! ‘Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder’
Mynet Haber
57 dakika önce
YORUM YAP0
Sinan Oğan hakkında çıkan Ankara’da aldığı mülkler ve 30 milyon TL değerinde olduğu öne sürülen mâlikanesi ile ilgili iddialarının ardından ilk kez evinin kapılarını bir gazeteciye açtı. Oğan, Azeri bir medya mensubuna konuştu. İşte o görüntüler...
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum