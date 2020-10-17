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Sinan Özen'in 8 aylık kızı 7. kez ameliyata alındı

17.10.2020 12:16 | Son Güncelleme:
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Sinan Özen'in 8 aylık kızı 7. kez ameliyata alındı

Şarkıcı Sinan Özen'in 8 aylık kızı Neva, bağırsaklarındaki rahatsızlık nedeniyle bu sabah 7. kez ameliyata alındı. Ameliyathane kapısında duygu dolu anlar yaşayan Özen, "Neva'mızı önce Allah'a, sonra 7. kez doktorlarımıza emanet ettik" dedi.

Sanatçı Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine girdi.
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8 ay önce Neva ve Sanberk adında ikiz çocukları dünyaya gelen çiftin mutluluğu kızlarının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.

56 yaşındaki Özen'in kızı Neva, bağırsaklarındaki rahatsızlık nedeniyle bu sabah 7. kez ameliyata alındı.

Ameliyathane kapısında duygu dolu anlar yaşayan çift, o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

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Sinan Özen, yaptığı paylaşımda "Neva'mızı önce Allah'a, sonra 7. kez doktorlarımıza emanet ettik" notunu düştü.

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Ünlü şarkıcının gönderisine takipçilerinden destek ve dua yorumları yağdı.

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SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen, geçtiğimiz günlerde "Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' kutlu olsun. Kızım Neva 17 Ekim Cumartesi günü önemli bir ameliyata girecek. Bu vesileyle dualarınızı eksik etmeyin" açıklamasını yapmıştı.

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"5. AMELİYATIMIZI OLDUK"

Sinan Özen, kızının sağlık durumuyla ilgili ilk yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

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Basında çocuklarımla ilgili çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereksinimi duydum. Benden duymanızı istedim. Evet, Neva ve Sanberk adında iki tane evladımız oldu. Yüce Rabbimiz bize nasip etti. Ne yazık ki kızımız biraz önemli bir süreçten geçiyor, yoğun bakımda. Bu süreç bizi bayağı üzdü. Beşinci ameliyatımızı olduk.

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Bundan dolayı kızımızın süreci bitmeden ben bu konuyla ilgili sizlere bilgi vermek istemedim fakat bu duyuldu. Onun için buradan bu açıklamayı yapıyorum. Sizlere teşekkür ediyorum, dualarınızı esirgememenizi diliyorum. Mesajlarınız için sağ olun, sizlere sonsuz teşekkür ediyorum.

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"KRİTİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Özen, birkaç haftanın ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

Canım kızımız Neva için ikinci basın açıklaması... Maalesef kritik süreç devam ediyor. Rabbimizden tek dileğimiz; Neva için dualarımızın kabul olması. Sevgili dostlar, daha önce sizinle paylaşmış olduğum gibi; Allah'ın bize emaneti olan kızımız Neva, epey bir zamandan beri ciddi sağlık problemleri yaşamaktadır.

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Öncelikle kızımızın sağlığını merak edip, bizden haber almak isteyen ve bununla birlikte dualarını eksik etmeyen siz değerli dostlarım, eşim ve tüm aile fertlerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu açıklamayı kızımızın sağlığıyla ilgili sizlerden gelen bilgi talebi üzerine yapıyorum.

"BİR AMELİYAT DAHA YAPILDI"

Kızımız Neva'ya 5 gün önce bir ameliyat daha yapıldı. Şu an bu ameliyatın umutla olumlu sonuçlar vermesini bekliyoruz. Dualarını bizlerden eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza; ilginiz için teşekkür ediyoruz.
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Bu sıkıntılı günlerde bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel haberlerle buluşmak umuduyla... Hepinizi saygı ve sevgi ile kucaklıyorum.


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