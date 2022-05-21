Şinasi Yurtsever'den şaşırtan itiraf! "Allah belamı versin bak!" diyerek anlattı: "Bunu yapan dünyadaki tek insanım"

Şinasi Yurtsever, Hakan Bilgin'in YouTube programına konuk oldu. Kendinden Kaçak, Geniş Aile: Her Türlü, Düğün Dernek, Düğün Dernek 2: Sünnet ve Hadi İnşallah gibi ses getiren yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, programda yaptığı açıklamalar ile izleyenleri gülümsetti.

Bu filmlerin yanı sıra; Yılan Hikayesi, Yabancı Damat, İşler Güçler, Kardeş Payı, Tutunamayanlar gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, FOX TV’nin yaz dizisi Gizli Kalsın ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin kadrosunda Halit Özgür Sarı, Sinem Ünsal, Şebnem Sönmez ve Tardu Flordun yer alıyor.

ŞİNASİ YURTSEVER'DEN GÜLÜMSETEN İTİRAF

Hakan Bilgin'in sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, programda öğrencilik dönemine ilişkin bir anısını da paylaştı.

İZLEYENLERİ KAHKAHAYA BOĞDU

Üniversite için gidip gelmekten bitap düştüğünü ifade eden ünlü oyuncu, babasının dayanamayarak araba aldığını sözlerine ekleyip gülümseten bir itirafta bulundu.

BABASINA ARABA ALDIRIP OKULDA UNUTTU

Şinasi Yurtsever'in Hakan Bilgin'e anlattığı anısı şu şekilde:

"Babam araba aldı. Üniversite 2'deydim galiba. Balçova'dan Alsancak'a gittim. Bak bu hikaye gerçek! O kadar otobüsle gitmeye alışmışım ki, okul bitip eve döndüğümde büyük bir şaşkınlık yaşadım. Ben arabayla gittim ama, onu orada unuttum. Allah belamı versin bak! Ağabey o kadar alışmamışki bünyede. Bunu yapan dünyadaki tek insanımdır yani... Dedim inşallah arabaya bir şey olmaz. Sabahın köründe kalktım otobüsle gittim, aracı aldım."



