HABER

Sınav çıkışı kaçırılan uzman çavuşun naaşı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 10:39 | Son Güncelleme

Görev yaptığı Şırnak’ta 4 yıl önce açık öğretim sınavı çıkışında teröristler tarafından kaçırılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Uzman Çavuş Ferdi Polat’ın naaşı ilçedeki dere yatağında bulundu.

Görev yaptığı Şırnak’ta 4 yıl önce açık öğretim sınavı çıkışında teröristler tarafından kaçırılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Uzman Çavuş Ferdi Polat’ın naaşı ilçedeki dere yatağında bulundu. Yıllardır çocuklarından gelecek mutlu bir haber bekleyen Nurdağı’ndaki aileye, acı haber verildi.
Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesi’nde ikamet eden Rıdvan Polat’ın Uzman Çavuş oğlu Ferdi Polat’ın, 12 Aralık 2015 tarihinde görev yaptığı Şırnak’ta açıköğretim sınavı çıkışı arkadaşı ile birlikte PKK’nın şehir yapılanması tarafından kaçırıldığı ileri sürülmüştü. Yaklaşık 4 yıldır hiçbir haber alınamayan, Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar Köyü Jandarma Karakolu’ndan görevli Uzman Çavuş Ferdi Polat’ın cenazesi, dere kenarındaki bir dağlık alanda bulundu.

Acı haber ailesine ulaştırıldı.
Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Nurdağı Garnizon Komutanı Vekili Vahit Sağdıç, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan’ın iletişime geçtiği aileden DNA örnekleri alınarak, bulunan cenaze ile karşılaştırıldı. Örneklerin uyuşmasının ardından Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesi’nde yaşayan baba Rıdvan ve anne Fatma Polat’a şehadet haberi verildi.
Acı haber üzerine aile güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı. Beş çocuk annesi Fatma Polat yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, baba Rıdvan Polat ise oğlunun öldüğüne inanamadığını ve bir gün ansızın çıkarak geleceğine inandığını söyledi.
Öte yandan, şehidin cenazesinin Salı günü ilçeye getirileceği ve düzenlenecek törenle defnedileceği belirtildi.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralıUzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı
İş insanını, sevgilisinin eski erkek arkadaşı vurdurmuşİş insanını, sevgilisinin eski erkek arkadaşı vurdurmuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

Ekrem İmamoğlu: Ben bunları bin 800 günde deli etmezsem namerdim

Ekrem İmamoğlu: Ben bunları bin 800 günde deli etmezsem namerdim

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.