HABER

Sınav çıkışında herkes çocuğunu beklerken o annesini bekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 14:37 | Son Güncelleme

YKS’ye girmesi için annesini sınava getiren çocuk, okul önünde heyecanla sınavın bitmesini bekledi.Üniversite sınavlarının ilk ayağı olan Yükseköğretim Kurum Sınavı (YKS) bugün yapıldı.

YKS’ye girmesi için annesini sınava getiren çocuk, okul önünde heyecanla sınavın bitmesini bekledi.
Üniversite sınavlarının ilk ayağı olan Yükseköğretim Kurum Sınavı (YKS) bugün yapıldı. Sınava milyonlarca öğrenci katılırken, aileler de evlatlarının sınava girdiği okul önlerinde dua etti. Ancak, Ankara’nın Keçiören ilçesinde sınav çıkışını bekleyen Yılmaz Özcan Akbuga ise diğer bekleyenlerden farklı olarak annesini bekliyordu.
Annesinin YKS’ye 6 ay boyunca hazırlandığını söyleyen Akbuga, annesinin adalet bölümünü istediğini anlattı. Annesi sınava hazırlanırken zorluklar yaşadığını belirten Özcan Akbuga, "İkide bir dershaneye gidiyordu. Evde tek başıma kalıyordum. İki abim var birisi 26 yaşında diğeri 18, onların sınava girip girmeyeceğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Annesini heyecanla bekleyen Akbuga, "Annemin ders çalışması beni olumlu yönde etkiledi 6’ncı sınıfa kadar hep teşekkür belgesi aldım. İnşallah 6’ncı sınıfta takdir belgesi alacağım" şeklinde konuştu.
Sınavı başarıyla atlatan anne Ayşe Akbuga ise, "Ben adalet bölümü istiyorum. Sınavım iyi geçti. Kendime göre hazırlandım. Halk eğitimin açmış olduğu kurslar vardı, onlara gittim. Sınava kendim isteyerek girdim" diye aktardı.
45 yaşında, 3 çocuk annesi Ayşe Akbuga, en büyük desteği eşinden aldığını aktararak, "Gecikmiş olan bir şeyleri yapmak istedim. Okumanın yaşı yok onu istedim. Çocuğuma destek olmak istedim. Çocuklarım her daim destekler bana, ders çalışmamı engelleyecek hiçbir şey yapmadılar. En büyük destekçim eşim oldu" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Hayvanlarını süsleyip, geleneksel kıyafetlerle yaylaya çıktılarHayvanlarını süsleyip, geleneksel kıyafetlerle yaylaya çıktılar
İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklamaİBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İstanbul Bağcılar'da korkutan yangın!

Bu sabah istanbul...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.