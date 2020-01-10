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  4. Sınav döneminde koridorlar bile doldu

Sınav döneminde koridorlar bile doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 19:10 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ’sınav dönemlerinde 24 saat açık’ uygulamasıyla üniversitelilerin âdetâ akın ettiği Görükle Gençlik Merkezi’nde koridorlar bile ders çalışan öğrencilerle doldu.Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle’ye kazandırdığı ve içinde yurt bölümü, etüt odaları, internet odaları, kütüphane, eğitim atölyeleri, fuaye alanı ile 270 kişilik konferans salonu bulunan Görükle Gençlik Merkezi, üniversiteli gençlerin en uğrak yeri oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ’sınav dönemlerinde 24 saat açık’ uygulamasıyla üniversitelilerin âdetâ akın ettiği Görükle Gençlik Merkezi’nde koridorlar bile ders çalışan öğrencilerle doldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle’ye kazandırdığı ve içinde yurt bölümü, etüt odaları, internet odaları, kütüphane, eğitim atölyeleri, fuaye alanı ile 270 kişilik konferans salonu bulunan Görükle Gençlik Merkezi, üniversiteli gençlerin en uğrak yeri oldu. Gençlerin sınavlarına daha güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışabilmesi maksadıyla imtihan dönemlerinde 24 saat açık tutulan Görükle Gençlik Merkezi, final sınavları sebebiyle âdetâ akına uğradı. Ücretsiz çay kahve ikramlarının yanı sıra saat 21.00’dan sonra başlayan çorba ikramı sâyesinde Görükle Gençlik Merkezi, ders çalışan öğrenciler için âdetâ sıcak bir yuva oldu. Final sınavlarını kapsayan 3-17 Ocak tarihlerinde de 24 saat boyunca hizmet verecek olan Görükle Gençlik Merkezi’nde koridorlar bile ders çalışan gençlerle doldu. Görükle Gençlik Merkezi, finallerin ardından 24-30 Ocak tarihleri arasındaki bütünleme sınavları döneminde de 24 saat boyunca öğrencileri ağırlamaya devam edecek.

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