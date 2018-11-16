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Sınav dönüşü kazada yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 13:05 | Son Güncelleme

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, Numan Kan Berberoğlu (31) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.

Sınav dönüşü kazada yaşamını yitirdi

Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, Numan Kan Berberoğlu (31) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Öğrenim gördüğü Pazar Meslek Yüksekokulu'ndaki sınavdan çıktığı öğrenilen Berberoğlu, araçta sıkışarak yaşamını yitirdi.
Kaza, Ardeşen ilçesi sahil yolunda dün meydana geldi. Ardeşen'de çay ocağı işleten Numan Kan Berberoğlu, sabah saatlerinde, öğrenim gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu'ndaki sınav için otomobiliyle Pazar ilçesine gitti. Sınavdan çıkıp Ardeşen'e doğru yola çıkan Berberoğlu yönetimindeki 41 BE 216 plakalı araç, sahil yolunda, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Numan Kan Berberoğlu, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, Berberoğlu araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekipleri tarafından yapılan incelemede, Numan Kan Berberoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni morga kaldırılırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sınav dönüşü kazada yaşamını yitirdiSınav dönüşü kazada yaşamını yitirdiSınav dönüşü kazada yaşamını yitirdiSınav dönüşü kazada yaşamını yitirdi

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