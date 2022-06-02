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Sınav duası okunuşu: Sınav duası Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri

02.06.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sınava girerken okunacak dualar nelerdir merak ediliyor. Adaylar, sınava girmeden önce sınav duası okumak istiyor. Peki sınav duası nedir? Sınava girerken okunacak dualar hangileridir? Sınav duası okunuşu, Sınav duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ile meali ve tefsiri ile ilgili tüm detayları sizin için bir araya getirdik.

Sınav duası okunuşu: Sınav duası Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri

İçindekiler

Sınava girerken okunacak duala Sınav öncesinde adaylar tarafından en fazla aranan konular arasında yer alıyor. Sınavlara girecek adaylar, çalışmalarının yanında sınavlarını başarıyla atlatmak için sınava girerken okunacak duaları öğrenerek, manevi olarak da sınavlara kendilerini hazırlamak istiyor. Sınavda hata yapmamak ya da hatayı en az indirmek, telaş yapmamak, bildiklerimizi unutmamak veya hatırlayabilmek için bazen manevi desteğe ihtiyaç duyarız. Bu yüzden sınav öncesi okunacak dualar hangileri, sınav duası nedir, sınava girerken hangi duaları okumalıyız şeklinde araştırılıyorlar. Peki, sınava girerken okunacak dualar nelerdir? Türkiye'nin ilk Türkçe portalı MYNET.COM olarak bu duaları sizler için derledik. Eğer bu duaları arıyorsanız, haberimizin devamında bunları bulabilirsiniz.

SINAVLARDAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR

Sınav sabahı 70 kere Salat-ı Nariye duası, ''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'' okunmalıdır. Sınavlara girmeden önce, “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (isra suresi;80) okunmalıdır. Ardından sınav için sıraya oturduktan sonra ise, "Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." okunur. Sınava başladığınızda da, "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." okumanız gerekmektedir.

Dediğimiz üzere bu duaları Allah rızası için okumak gereklidir. Kişisel arzulardan uzak, içtenlikli şekilde edilen dualar makbuldur. Bu duaların anlamına gelecek olursak, “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (”Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”), “Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî.” (”Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.”) ve "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." (”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.") şeklindedir.

SINAV DUASI

“Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî’il-ehvâali ve’l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî’alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî’is-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa indeke a’led-derecâat ve tübelligunâa bihâa aksa’l gaayâati min cemî’il-hayrâti fi’l-hayâati ve ba’del-memâat. Inneke alâa külli sey’in kadiyr.” AMİN.

Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, Bütün ihtiyaçlarımızı gidereceğin, Bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, Nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, Hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin. AMİN.

Sınava gireceklerin bu duayı 7 kere okuması, sınavda işini kolaylaştırır. Ayrıca; “Rabbi-şrahli sadriy ve yessirlî emrî, vahlul ukdeten min lisanî yefkahü kavlî” ayeti kerimeyi sınava girmeden önce 11 defa okumak sınavda sorulan her soruya rahatlıkla yanıt verebilmenizi sağlayacaktır.

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