Sınav kaygısına dikkat

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Mahmut Çakır, “Dozunu aşan ya da yıkıcı olan sınav kaygısı dikkati sürdürmeyi ve öğrenmeyi azalttığı, bildiklerini karıştırma ve unutmaya neden olduğu için akademik performansını ve sınav başarısının önemli oranda düşürmektedir” dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Mahmut Çakır, yaklaşan sınav takvimi nedeniyle sınav kaygısı ve mücadele yöntemleri konusunda bilgi verdi.

“Görmezlikten gelmeyin”

Okulda arkadaşlar ile iletişim zorlukları, bazı derslerde çocuğun kendine özgü zorlanmaları ve başarı düşüklüğü, kendi davranışlarını düzenlemedeki çıkmazları, tüm bunların getirdiği düşük benlik saygısı, değersizlik duygusu ve olumsuz etiketlenme sonrasında motivasyon eksikliği ve kaçınma davranışının sınav kaygısı ile karışabilir ya da mevcut sınav kaygısını tetikleyebildiğini ifade eden Çakır, “Yine sosyal çevrede sosyal beceri yetersizliği ile birlikte giden sosyal kaygı belirtileri, ev ortamında ise yüksek beklentilerin, girici tutumların ve anlaşılamamanın travmatik-örseleyici etkilerinin çocukta kaygılı yansımaları belki sınav kaygısı olarak algılanabilir. Bu durumlar görmezlikten gelinerek sorunsalı kesitsel olarak sadece sınav kaygısı gibi görmek ve değerlendirmek eksik ya da yanlış olacaktır. Yaklaşımların ve tedavilerin etkisiz bir şekilde izole olmasıyla sonuçlanacaktır” diye konuştu.