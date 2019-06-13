HABER

Sınav kaygısını başarıya çevirin

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.06.2019 17:39 | Son Güncelleme

Uzman Klinik Psikolog Dila Soğancı, “Bedensel uygulamalarda günlük, sınav öncesi ve sınav anında uygulanan nefes egzersizi, doğru nefes, diferansiyel gevşeme, görselleştirme tekniği egzersizleri hissedilen kaygıyı, dikkat dağınıklığını, odaklanamamayı azaltacaktır.

Sınav kaygısını başarıya çevirin

Uzman Klinik Psikolog Dila Soğancı, “Bedensel uygulamalarda günlük, sınav öncesi ve sınav anında uygulanan nefes egzersizi, doğru nefes, diferansiyel gevşeme, görselleştirme tekniği egzersizleri hissedilen kaygıyı, dikkat dağınıklığını, odaklanamamayı azaltacaktır. Sizi gerilime sokan, sınav kaygınızı yükselten olayın kendisinin stres verici özelliği değil, olayı değerlendiriş biçiminiz oluşudur” dedi.
Medicana Samsun Hastanesinden Uzman Psikolog Dila Soğancı sınav kaygısı yaşayan öğrencilere önerilerde bulundu. Sınav kaygısı belirtilerinden bahseden Soğancı, “Sınavdan bir önceki gece uyuyamıyorsanız, sınavda heyecanlanıp çok iyi çalışmış olduğunuz ve bildiğiniz halde başarılı olamıyorsanız, sınav sırasında midenizde, karın bölgenizde gerilme ya da rahatsızlık oluyorsa, sınav sırasında soğuk terleme ve baş ağrıları çekiyorsanız, sınav sırasında zihninizin donduğunu bulanıklaştığını ve tam olarak düşünemediğinizi hissediyorsanız, sınav sırasında bildiklerinizi de unutuyorsanız, soruları olduğundan daha zor gibi algılıyor ve aslında basit olan cevapları kaçırıyorsanız, dikkatsizlik yüzünden çok sayıda hata yapıyorsanız, hiç beklemediğiniz halde sınavdan çok kötü bir not aldıysanız, çalışmanıza rağmen kötü notlar alıyor ve kendinize olan güveninizi yitiriyorsanız, sınav zamanları size kabus gibi geliyorsa sınav kaygısı yaşıyor olabilirsiniz” diye konuştu.

“Sınav kaygıları hayatı etkiler”
Yaşanılan kaygının sınav başarısına ve öğrencinin hayatına etkisini anlatan Soğancı, “Öğrenilen bilgiler transfer etmekte, okuduğunu anlama ve düşünceleri organize etmede zorluk yaşanır. Dikkatte daralma ve azalma olur. Dikkat sınavın içeriğine değil, sınavın kendisine ve bağlı olarak yaşananlara odaklanır. Zihinsel beceriler zayıflar. Bilgilerin hatırlanması engellenir. Enerji tükenir ve israf edilmiş olur ve fiziksel rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olur” şeklinde konuştu.

“Sınav kaygısıyla başa çıkabilirsiniz”
Sınav kaygısıyla zihinsel ve bedensel uygulamalar ile başa çıkabileceğini kaydeden Soğancı, “Zihinsel uygulamalarda, olumsuz cümleleri gerçekçi cümlelerle değiştirin. Olumsuz benlik konuşması, ‘ne yaparsam yapayım başarılı olamayacağım’ olumlu benlik konuşması ‘iyi çalışırsam bu sınavı geçebilirim’ şeklindedir. Bedensel uygulamalarda günlük, sınav öncesi ve sınav anında uygulanan nefes egzersizi, doğru nefes, diferansiyel gevşeme, görselleştirme tekniği egzersizleri hissedilen kaygıyı, dikkat dağınıklığını, odaklanamamayı azaltacaktır. Sizi gerilime sokan, sınav kaygınızı yükselten olayın kendisinin stres verici özelliği değil, olayı değerlendiriş biçiminiz oluşudur” ifadelerini kullandı.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Viral hepatite dikkatViral hepatite dikkat
Prof. Dr. Yılmaz: Ameliyattan çıktıktan sonra gözlerim dolduProf. Dr. Yılmaz: Ameliyattan çıktıktan sonra gözlerim doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Transferde mutlu son! 3 yıllığına F.Bahçe'de

Transferde mutlu son! 3 yıllığına F.Bahçe'de

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.