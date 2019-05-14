Sınav öncesi bunları dikkate alın

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

“Hayat, üniversite sınavının sonucundan ibaret değildir” Uzman Klinik Psikolog Gonca Akkaya ‘’Sınava hazırlanırken heyecan duymamak, gerilmemek, tedirgin olmamak mümkün değildir. Dahası, eğer bunlar dozunda olur, aşırıya kaçmazsa dikkati ve konsantrasyonu artırır, başarıyı olumlu yönde etkiler. Bütün mesele, kaygı düzeyinin belli bir seviyede kalmasıdır. Çünkü aşırı kaygı, yaşamsal bir risk taşımadığı halde bir duruma yaşamsal risk atfetmek anlamına gelir’’ dedi. Akkaya sözlerine şöyle devam etti; “Bu sınavı mutlaka kazanmalıyım, kazanamazsam mahvolurum”, “Bu sınav hayatımın en önemli olayı, her şey bu sınavla belirlenecek.” Oysa gerçek bu değildir. Çünkü hayatın amacı mutlu ve huzurlu olmaktır ve bütün bunlar (sınav başarısı, bir üniversite, bir bölüm, bir meslek, bir iş, para kazanmak) esas amaç değil, bizi amaca taşıyacak olan birer araçtır yalnızca. Her araç gibi bunların da alternatifleri olduğunu unutmamak gerekir. Bu sınav kuşkusuz önemlidir ve ulaşmak istediğimiz bir hedef söz konusudur. Ama hayat üniversite sınavının sonucundan ibaret değildir ve ilerleyen yıllarda yaşamı şekillendirecek türlü fırsatlar karşınıza çıkacaktır” dedi.

Uzman Klinik Psikolog Gonca Akkaya hem sınav korkusundan kurtulmak hem de kalan kısa zamanda en verimli sonuca ulaşmak amacıyla ipuçları verdi.

“Motivasyonunuzu artıracak cümleler kullanın”

“Kullandığınız dil, tutumunuzu ve duygunuzu belirler,” diyen Akkaya; “Bu sınavı mutlaka kazanmalıyım” yerine “Bu sınavda başarılı olmayı çok istiyorum” ya da “Kazanamazsam mahvolurum” yerine “Kazanamazsam çok üzülürüm” gibi cümleler kullandığınızda sınav etrafında yazılan öykü de değişecektir’’ diye konuştu.

“Sınava bir ay kala her şey bitti sanmayın. Bu ipuçlarını dikkate alın”

Uzman Klinik Psikolog Akkaya sınava kalan kısa zamanda en verimli sonuca ulaşmanız için şu ipuçlarını verdi.

“Kendiniz başkalarıyla kıyaslamayın. Herkesin yolu ayrıdır.

Kalan zaman iyi değerlendirilirse çok şey değişebileceğini unutmayın. “Çok az zaman kaldı, artık ne değişebilir ki”, “Bu sene olmadı, artık seneye kaldı” gibi düşüncelerden uzak durun.

Şunu bilin ki bugüne kadar mutlaka edindiğiniz bilgiler vardır ve bunlar sizin sandığınızdan daha fazladır. Kötümser bir bakış açısıyla başarınızı engellemeyin. İnsana sanki yeterli değilmiş, hiçbir şey bilmiyormuş, bütün bildikleri uçup gitmiş, sınav sırasında hatırlayamayacakmış gibi gelir bazen. Kuşkusuz bu sınav kaygısının oluşturduğu bir düşüncedir ve yanlıştır.