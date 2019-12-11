Sınav öncesi motivasyon için hamsi festivali düzenlediler

Artvin’in Borçka ilçesinde düzenlenen şenlikte öğrencilere yarım ton hamsi ikram edildi.

Borçka Anadolu Lisesi yönetimi ve okul aile birliğinin organizasyonunda sınavlar öncesi öğrencilerin motivasyonunu artırmak öğretmen, veli ve öğrenci kaynaşmasını sağlamak amacıyla hamsi kavurma şenliği düzenlendi. Öğrencilerin şarkılar ve türküler söylediği, horon oynadığı ve güçlerini halat çekerek ölçen şenlikte, katılımcılara ızgara ve tencerelerde pişirilen yarım ton hamsi ikram edildi. Etkinliğe katılan İlçe Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ve Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, ocak başına geçerek ekmek arası hamsi ikramına yardım etti.

Şenlikte düzenlenen yarışmalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Okul Müdürü Uğur Murat Özmen, ilk kez düzenledikleri etkinliği geleneksel hale getireceklerini belirterek, "Bu etkinliği daha önce yapacaktık ama hamsiye kar suyunun inmesini bekledik. Hamsiye kar suyu değdiğinde daha lezzetli oluyor. Güzel bir etkinlik oldu. Protokol üyelerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz bir arada sıcak, güzel bir ortam oluştu" dedi.

İlçe Kaymakamı Türker ise, "Artvin’in bir özelliği hamsiyi sevmesi bu vesile ile festival havasında birlik ve beraberliği pekiştirmek adına güzel bir etkinlik oldu. Mutlu ve memnunuz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ercan Orhan da, ”Örgün eğitimin yanında, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin birey gelişmenin çok fazla önemi var" şeklinde konuştu.

Öğrenciler de okullarında ilk kez düzenlenen hamsi şenliğinden duydukları ve hamsi sayesinde sınav öncesi zihin açıklığı olacağını kaydederek, güçlerini halat çekerek ölçtü. Şenlik akordeon eşliğinde horon oynanarak sona erdi.

