Sınav puanlarını ilan etmeyen üniversiteye Ombudsman tavsiyesi

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün açmış olduğu maliye tezli yüksek lisans sınavına katılan bir öğrenci, sınav puanları açıklanmayınca üniversiteyi Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) şikâyet etti.

Başvurucu, şikâyetinde yüksek lisans sınav sonucunda üniversite tarafından sadece kazanan kişilerin açıklandığını ancak hangi kritere göre alım yapıldığının açıklanmadığını belirtti. Öğrenci, yazılı ve sözlü mülakat sonuçlarının kamuoyuna sunulmadığını, başarılı olan en son öğrencinin kaç puan aldığı bilgisinin verilmediğini ve yazılı sınav sonucunun tekrar değerlendirilmesi için üniversiteye yapmış olduğu başvuruya cevap alamadığını belirtti. Öğrenci, mülakat sonuçlarının ve başarılı olan en düşük puanlı öğrencinin puanının üniversite tarafından açıklanmasını talep etti. Öğrencinin başvurusu üzerine Ombudsman üniversiteden bilgi ve belge talep etti. Üniversitenin Ombudsmana verdiği cevapta başvurucunun mülakat notu belirtildi ve gerekli baraj notunun altında kaldığı için genel başarı değerlendirme sıralamasına alınmadığı kaydedildi. Üniversite cevabi yazısında kayıt hakkı kazanan ya da kazanamayan aday öğrencilerin korunması için puanlarının ifşa edilmediği ifade edildi.

KDK, verdiği kararda başvurucuya sınavı kazanan en düşük puanlı öğrencinin puanını öğrenme talebinin üniversite tarafından reddedilmesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı kanaatine varıldı. Ombudsman, başvurucunun talep ettiği bilgi ve belgelerinin makul sürede kişiye teslim edilmesini üniversiteye tavsiye etti.

