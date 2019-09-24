Sınav soruları verilen FETÖ’ü polislere operasyon

2011 yılında yapılan polislikte yükselme sınavlarında FETÖ’cüler tarafından sınav soruları verilerek komiser yardımcılığına yükselen 8 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. 2011 yılı memurluktan komiser yardımcılığına geçiş sınavına giren 8 şüpheli hakkında düğmeye basıldı. Sınav sorularının sınav öncesinde örgüt tarafından ele geçirildiği, örgütün sözde il lider kadrosu tarafından isimleri belirlenen örgüt mensubu polis memurlarının bu sınava girmeleri yönünde telkin edildiği bildirildi. Çalınan sınav sorularının örgüt evinde sözde polis sorumluları tarafından örgüt mensuplarına projektör vasıtasıyla ezberletildiği öğrenildi. Eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, aranan 1 şüphelinin cezaevinde olduğu öğrenildi.

