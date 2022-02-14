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Sınav sorularına en yakın sorularla hazırlanabileceğiniz en iyi dgs kitapları

11.02.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl binlerce insan hayalini kurduğu lisans programına geçiş yapabilmek için büyük bir emek sarf ediyor. Aylarca süren sınava hazırlık, testler, denemeler derken tüm emekler yalnızca 2.5 saate bağlanıyor. Bu nedenle en iyi DGS kitapları ve en iyi DGS yayınlarının yer aldığı bir liste hazırladık. Siz de sınava hazırlanmak istiyorsanız ÖSYM müfredatına uygun hazırlanmış en iyi DGS hazırlık kitapları listemize mutlaka göz atmalısınız!

Sınav sorularına en yakın sorularla hazırlanabileceğiniz en iyi dgs kitapları

Dikey Geçiş Sınavı yani kısaca DGS, meslek yüksek okulları ile açık öğretim ön lisans mezunlarının girdiği bir sınav. Sınava girenler, lisans programlarına geçiş yaparak mesleklerinde yükselmek isteyen kişiler. Örneğin iki yıllık adalet mezunu hukuk fakültesine girmek isterken bir ön lisans çocuk gelişim mezunu da bölümü dört yıla tamamlamak isteyebilir. Ancak DGS'ye giren kişi sayısı ile üniversitelerde açılan kadrolar arasında büyük bir fark olduğu için sınava girenler arasında rekabet söz konusu. Bu nedenle doğru kaynaklardan faydalanmalı ve sınava çok iyi hazırlanmalısınız. Eğer "Piyasadaki yüzlerce kaynak arasından en iyi DGS kitabı hangisi?" diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Lafı fazla uzatmayalım ve sizi DGS kitapları önerileri listemizle baş başa bırakalım.

1. En iyi DGS soru bankası isteyenlere

Sınav sorularına en yakın sorularla hazırlanabileceğiniz en iyi dgs kitapları

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Birçok kişi matematik konularını anlamakta ve sorularını çözmekte zorlandığından şikayetçi. Eğer matematik sizin için de korkutucuysa merak etmeyin, Tasarı DGS Matematik Çözümlü Soru Bankası yanınızda! DGS için çalışırken en büyük yardımcınız olacak soru bankası hem matematik konularını daha iyi anlamanızı sağlar hem soru çözümünde pratiklik kazandırır. Kitapta ÖSYM tarzı tam 2290 soru mevcut ve soruların tamamı video çözümlü. Böylece anlamadığınız soruları detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Kitaptaki özgün sorular ve stratejik çözüm teknikleri sayesinde de kısa sürede istediğiniz netlere ulaşacağınızdan hiç şüpheniz olmasın.

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2. Çözemediğiniz matematik sorusu kalmasın

Sınav sorularına en yakın sorularla hazırlanabileceğiniz en iyi dgs kitapları

Matematikle ilgili yapılan en yaygın hatalardan biri de temelden başlamamak. Halbuki matematikte başarılı olabilmenin anahtarı, kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru ilerlemek. Matematiğin Abc'si Temel Matematik 1-2 Kitap Seti de konuları kavramakta zorluk çekenlere ilaç gibi gelir. Set, iki kitaptan oluşur. Çözümlü örnekler, uygulama testleri ve hap bilgilerin yanı sıra canlı ders desteği de mevcut. Videolu soru çözümleri nasıl bir yol izleyeceğiniz konusunda size ışık tutar. Böylece pratik yapma şansınız artar ve konuları daha hızlı öğrenebilirsiniz. Bilgi çok değerli olduğu ve hayatınızı etkileyeceği için seti mutlaka değerlendirmelisiniz.

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3. Türkçe çalışmak artık daha eğlenceli

Sınav sorularına en yakın sorularla hazırlanabileceğiniz en iyi dgs kitapları

Uzun paragraflardan, anlaşılması zor cümlelerden ve sözel mantık sorularından sıkıldığınızı biliyoruz. Ancak kariyer hedefinize doğru ilerleyebilmek için sabırlı olmalı ve derslere daha fazla yoğunlaşmalısınız. Hele söz konusu Türkçe ise ipin ucunu kaçırmayın deriz. İşte tam da bu noktada devreye Benim Hocam Yayınları'nın 2022 DGS Türkçe Kitabı girer. Benim Hocam'ın sevilen hocası Kadir Başar tarafından hazırlanan kitap sayesinde artık beş şık arasından kalmayacaksınız. Eğer sorularda takılırsanız açıklama kısmına bakmanız yeterli. Böylece konuya tüm noktalarıyla hakim olabilir ve cevabı daha iyi anlayabilirsiniz.

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4. Çıkmış sorulara bakmadan geçmeyin

Sınav sorularına en yakın sorularla hazırlanabileceğiniz en iyi dgs kitapları

DGS'nin Kara Kutusu Çıkmış Soru Bankası, sizi sınava daha gerçekçi bir şekilde hazırlar. Setin içerisinde matematik, geometri ve Türkçe derslerinin daha önceki yıllarda çıkmış soruları yer alır. Sorular kolaydan zora ve konu sırasına göre gider. Bu sayede hangi konulara ağırlık vermeniz gerektiğini öğrenerek gereksiz yerlerde zaman harcamazsınız. Ayrıca konuların başındaki kısa notlar, uyarılar ve hatırlatmalar soru tekniklerini geliştirmenize yardımcı olur. Unutmayın, çıkmış soruları çözmek tek başına yeterli değil ama ÖSYM'nin mantığını kavramanız için oldukça önemli. Siz de set sayesinde sınav anında ne yapacağınızı bilerek hazırlanma şansı elde edebilirsiniz.

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5. Konu çalışmadan olmaz

Sınav sorularına en yakın sorularla hazırlanabileceğiniz en iyi dgs kitapları

Test çözmeye başlamadan önce mutlaka konu çalışmalısınız. Çünkü konuyu bilmeden testi çözemez, çözseniz de faydalı bir çalışma sağlayamazsınız. Bu nedenle Pegem 2022 DGS Konu Anlatımlı Kitabı almanızda fayda var. Kitap, tüm DGS konularını en ince ayrıntısına kadar ele alır ve size kapsamlı bir kaynak sunar. Üstelik içerdiği soru sayısıyla yalnızca konu anlatım kitabı olmakla kalmayıp bir test kitabı özelliği de taşır. Ayrıca detaylı soru çözümlerine, uyarı ve açıklamalara da yer verdiği için DGS sürecinde adeta size rehberlik eder.

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6. Sıra mantık sorularında

Sınav sorularına en yakın sorularla hazırlanabileceğiniz en iyi dgs kitapları

ÖSYM'nin yaptığı son sınavlara bakınca ezber bilgilere dayalı soruların yerini mantık soruları almaya başladığını görebiliriz. Ancak soruların ne şekilde çıkacağını tam olarak kestirmek çok zor. Bu nedenle bol bol sözel ve sayısal mantık sorusu çözmelisiniz. Pelikan Yayınları 40 Hikayede Sayısal ve Sözel Mantık Problemleri Kitabı, alıştırma yapabileceğiniz en iyi kaynaklardan biri. Tamamı çözümlü toplam 40 hikayeden oluşan kitap, problem çözme, yöntem geliştirme ve mantıklı düşünerek bilgileri sınıflandırma gibi yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Sınavda da 10 sayısal ve 10 sözel mantık sorusu çıkacağı için konuyu asla geçiştirmeyin deriz.

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7. Zamanla yarıştığınızı unutmayın

Sınav sorularına en yakın sorularla hazırlanabileceğiniz en iyi dgs kitapları

Sınava giren pek çok kişi soruları yetiştiremediğinden şikayet eder. Özellikle paragraf sorularına takılıp zamanlarının büyük bir kısmını burada harcarlar. Fakat DGS bir hız sınavı ve sizin 120 soruyu 150 dakikada çözmeniz gerekir. Çeldirici şıklar ve akademik bilgilerle dolu uzun paragraflar gözünüzü korkutmasın çünkü Pelikan Yayınları Tecrübe Taktiklerle Paragraf Soru Bankası, Türkçe sorularına ne kadar zaman ayırdığınızı gerçekçi bir şekilde gösterir. ÖSYM sınav formatı ve yeni nesil soru yöntemlerine uygun hazırlanan kitap, gereksiz ve yanlış bilgilere yer vermez. Aksine strateji kazanmanıza yardım eder. Böylece zaman yönetiminde ustalaşabilir, eksiklerinizi tamamlayabilir ve başarınızı yükseltebilirsiniz.

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8. Net sayınızı yükseltin

Sınav sorularına en yakın sorularla hazırlanabileceğiniz en iyi dgs kitapları

Size bir kitapla DGS matematikte çıkacak ilk 15 soruyu garantileyebileceğinizi söylesek? Evet, kulağa çılgınca geldiğini biliyoruz ama Tasarı DGS Matematik İlk 15 Soru Garanti Soru Kitapçığı, size bunun sözünü verir. Bu sayede 0.5 ham puan engeline takılmadan sınav sonucunuzu hesaplatabilirsiniz. Konuların temelden alınması ve video çözümleriyle anlatılması ise matematiğe dair her şeyin net bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Soruları anlamaya başladıkça matematiği daha çok sevebilir ve sınav kaygınızı azaltabilirsiniz. Dilerseniz aynı yayınevinin 16-30, 31-45 ve Son 15 Soru Garanti kitaplarını da sepete ekleyerek seriyi tamamlayabilirsiniz.

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9. Sınava hazır olmak için deneme çözmelisiniz

Sınav sorularına en yakın sorularla hazırlanabileceğiniz en iyi dgs kitapları

Konu çalıştınız, o konu hakkında test de çözdünüz peki, şimdi ne yapacaksınız? Sınavı kazanmak için yalnızca konu çalışmak ve test çözmek yetmez. Mutlaka deneme yaparak eksiklerinizi tespit etmeniz gerekir. Bugüne kadar tamamladığınızı düşündüğünüz dersler için deneme çözmediyseniz konuları unutmaya başlamış olabilirsiniz. Tasarı DGS 2022 Fasikül Deneme, konu eksiklerinizi görmenizi sağlar. Böylelikle soru analizi yapıp unuttuğunuz konuları tekrar edebilirsiniz. Ayrı ayrı kitapçıklar halinde olması da diğer bir güzelliği. Bu sayede yalnızca çözmek istediğiniz denemeyi koparıp koca bir kitabı yanınızda taşıma derdinden kurtulabilirsiniz.

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10. Geometriyi sona bırakmayın

Sınav sorularına en yakın sorularla hazırlanabileceğiniz en iyi dgs kitapları

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Birçok kişi Türkçe ve matematik sorularını çözmeye çalışırken geometriyi es geçer. İşte olayın kırılma noktası tam da burası, geometrinin gözden çıkarılması. Halbuki DGS'de 7-8 geometri sorusu var ve getirisi çok büyük. Tasarı Akademi'nin DGS Geometri Konu Anlatımlı Kitabı'na bir şans verin. Kitap, geometrinin tüm sorularını yapmayı hayal olmaktan çıkarır. Yeni nesil soru biçimleri ve stratejik çözüm teknikleriyle size üç boyutlu bir düşünce yapısı kazandırır. Bu sayede kavramların amacını ve birbirleriyle olan ilişkilerini anlayarak tüm soruları kolayca çözebilirsiniz. Unutmayın, sınavda elemeniz gereken binlerce rakibiniz var ve siz geometri çözerek öne geçebilirsiniz.

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11. Bu set bir harika

Sınav sorularına en yakın sorularla hazırlanabileceğiniz en iyi dgs kitapları

Listemizi harika bir setle kapatıyoruz. Yargı Yayınevi 2022 DGS'yi Kazanmak İstiyorum 8'li Set'in içinde yok, yok! Set, size yıl boyunca yardımcı olacak tüm kaynakları bir arada sunar. Önce konu anlatım kitabında konuları silip süpürebilir, sonra da çözümlü soru bankasıyla konuları pekiştirebilirsiniz. Sınavda nasıl soruların geleceğini bilmek için son 5 yılda çıkmış çözümlü soru bankasını çözebilirsiniz. Kapanışı da denemelerle yapıp sınavda istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Harika seti alıp arkanıza yaslanın ve düzenli bir çalışmayla neler yapabileceğinizi görün. İşte hayalini kurduğunuz sıralara oturmak bu kadar kolay!

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sınav DGS
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