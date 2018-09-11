HABER

Sınav sorularını önceden alan FETÖ üyelerine gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 09:44 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı öncesinde soruları örgüt üyelerine sızdırdıkları belirlenen FETÖ mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi - Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 27'si gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularını Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine sızdırdıkları belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün yazılı sınav öncesinde verdiği sorularla komiser yardımcısı olan 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 21 ilde operasyon başlattı. 38'i daha önce görevinden ihraç edilen, ikisi açıkta bulunan 40 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bu arada hakkında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 28'inin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

PARTNERBahar renkli geldiBahar renkli geldi
- Aksaray'da çöken yol trafiğe açıldı- Aksaray'da çöken yol trafiğe açıldı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nden THK Genel Başkanlığı'na taze kanİstanbul Esenyurt Üniversitesi'nden THK Genel Başkanlığı'na taze kan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Sınav sorularını önceden alan FETÖ üyelerine gözaltı kararı

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor

Oğuzhan Uğur'dan Ekşi Sözlük eleştirilerine sert tepki

Oğuzhan Uğur'dan Ekşi Sözlük eleştirilerine sert tepki

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Barış Atay'dan Nihat Doğan'a: Sapık herif

Barış Atay'dan Nihat Doğan'a: Sapık herif

Iğdır'da yola döşenen patlayıcı infilak etti! 4 asker yaralı

Iğdır'da yola döşenen patlayıcı infilak etti! 4 asker yaralı

Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Havalimanında yarım litre su 6, bir bardak çay 9 lira!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Havalimanında yarım litre su 6, bir bardak çay 9 lira!

Kahramanmaraş'ta 2 otomobili uzun namlulu silahlarla taradılar: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta 2 otomobili uzun namlulu silahlarla taradılar: 1 yaralı

‘Çocuğumu yerde görünce ben de başka camdan atladım’

‘Çocuğumu yerde görünce ben de başka camdan atladım’

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.