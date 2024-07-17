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Sınav sorularını önceden dağıtmışlar! FETÖ'cüler için harekete geçildi: Ankara merkezli 3 ilde operasyon

17.07.2024 08:57
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FETÖ/PDY'nin Askeri Liselere Giriş Sınavı, Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu mülakatlarına ilişkin usulsüzlükleri nedeniyle 7 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı. Öte yandan aralarında 1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubayın da bulunduğu 14 şüpheli/sanık/hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Sınav sorularını önceden dağıtmışlar! FETÖ'cüler için harekete geçildi: Ankara merkezli 3 ilde operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 5 şüphelinin, Ankara’da eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Öte yandan biri aktif polis memuru, diğeri aktif askeri personel olmak üzere 2 şüphelinin daha gözaltına alınması için Ankara merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı.

SINAV SORULARINI ÖNCEDEN DAĞITMIŞLAR

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 ve 2015 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru aldığı belirlenen FETÖ/PDY mensubu 5 şüpheli,

MÜLAKATA AVANTAJLI GİRMİŞLER

  • Ayrıca 2015 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) ve 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) mülakatlarında, mülakata giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmasının sağlanması eylemine yönelik yürütülen soruşturmalarda, girdiği mülakatta avantajlı kazanan konumunda bulunan biri aktif polis memuru, diğeri aktif askeri personel olmak üzere FETÖ/PDY mensubu 2 şüpheli olmak üzere toplam 7 şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Ankara'da haklarında yakalama kararı bulunan 1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubayın da bulunduğu 14 şüpheli/sanık/hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö
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