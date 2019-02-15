HABER

Sınav sorularını temin eden 3 şüpheliden 1’i tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 19:37 | Son Güncelleme

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2010 yılında yapılan komiser yardımcılığı soru ve cevaplarını örgüt üyelerine verdikleri belirlenen 3 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2010 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında yazılı sınav soru ve cevapları FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına sınavdan önce temin edilip örgüt mensuplarına dağıtılması ve sınavda kopya çekilmesi iddialarına yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonla H.K., Y.Ö., B.G., K.Ö.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2010 yılında yapılan komiser yardımcılığı soru ve cevaplarını örgüt üyelerine verdikleri belirlenen 3 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2010 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında yazılı sınav soru ve cevapları FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına sınavdan önce temin edilip örgüt mensuplarına dağıtılması ve sınavda kopya çekilmesi iddialarına yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonla H.K., Y.Ö., B.G., K.Ö. ve F.A. isimli şahsılar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şahıslardan H.K. ve Y.Ö. dün çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmıştı.
Bugün emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden F.A. ve K.Ö. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.G. ise tutuklandı.

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
Malatya’da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildiMalatya’da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
Mutfak tüpü patladı, Afgan genç yaralandıMutfak tüpü patladı, Afgan genç yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.