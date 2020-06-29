Sınav stresi sonrası yaz tatilini nasıl geçirmeli?

Gençlerin, önünde ayların hatta yılların stresini atmak için uzun bir yaz tatili var. Her ne kadar bu yıl tatil, koronavirüs önlemleriyle geçse bu gençlerin eğlenmesine engel değil.

Orkun Olgar, “Gençler hem sınavlar hem de koronavirüs yüzünden aylardır evlerden çıkmadı. Sınavların bitmesiyle artık özgürler. Bu süreçte aileler, güzel planlar yaparak çocuklarını ödüllendirmeli” dedi.

Olgar, bu ödülün pahalı bir teknolojik alet, beş yıldızlı otelde tatil gibi bir ödülden çok deneyim kazandıran bir ödül olması gerektiğini belirterek “Çünkü en pahalı teknolojik alet de olsa birkaç yıl içinde hiçbir önemi kalmayacak ama bir çocuğun yaşadığı özel deneyim onun hayatında çok önemli bir yere sahip olacak” dedi.

KAMPA ÇIKABİLİRSİNİZ

Olgar’ın tatile çıkacak gençlere ve ailelerine ilk önerisi kamp. Olgar, “Çocuğunuzla sırt çantalarınızı takıp bir dağ yamacına ya da deniz, göl kenarına gidebilirsiniz. Doğada hem huzuru bulacaksınız hem de keyifli vakit geçireceksiniz” ifadeleri kullandı. Kamp konusunda deneyimli olanların insanlardan uzak şekilde kamp yapabileceğini aktaran Olgar, ilk defa kampa çıkacaklara ise kamp merkezlerini tercih etmeleri konusunda uyardı.