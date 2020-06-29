HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sınav stresi sonrası yaz tatilini nasıl geçirmeli?

Sınav stresi sonrası yaz tatilini nasıl geçirmeli?

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2020 15:40 | Son Güncelleme

LYS ve YKS ardından öğrencilerin sınav stresinden kurtulmalarında eğlencenin büyük yardımı olacağını söyleyen uzmanlar, gençler kadar ailelerin de bu rahatlamaya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Peki koronavirüs önlemlerine de dikkat ederek gençlerin eğlenceli ve keyifli bir yaz geçirmesi için nasıl tercihler yapılması gerekiyor?

Sınav stresi sonrası yaz tatilini nasıl geçirmeli?

Gençlerin, önünde ayların hatta yılların stresini atmak için uzun bir yaz tatili var. Her ne kadar bu yıl tatil, koronavirüs önlemleriyle geçse bu gençlerin eğlenmesine engel değil.

Orkun Olgar, “Gençler hem sınavlar hem de koronavirüs yüzünden aylardır evlerden çıkmadı. Sınavların bitmesiyle artık özgürler. Bu süreçte aileler, güzel planlar yaparak çocuklarını ödüllendirmeli” dedi.

Olgar, bu ödülün pahalı bir teknolojik alet, beş yıldızlı otelde tatil gibi bir ödülden çok deneyim kazandıran bir ödül olması gerektiğini belirterek “Çünkü en pahalı teknolojik alet de olsa birkaç yıl içinde hiçbir önemi kalmayacak ama bir çocuğun yaşadığı özel deneyim onun hayatında çok önemli bir yere sahip olacak” dedi.

KAMPA ÇIKABİLİRSİNİZ

Olgar’ın tatile çıkacak gençlere ve ailelerine ilk önerisi kamp. Olgar, “Çocuğunuzla sırt çantalarınızı takıp bir dağ yamacına ya da deniz, göl kenarına gidebilirsiniz. Doğada hem huzuru bulacaksınız hem de keyifli vakit geçireceksiniz” ifadeleri kullandı. Kamp konusunda deneyimli olanların insanlardan uzak şekilde kamp yapabileceğini aktaran Olgar, ilk defa kampa çıkacaklara ise kamp merkezlerini tercih etmeleri konusunda uyardı.

Olgar, “İlk defa kampa çıkacaklar için kamp merkezleri daha doğru bir tercih olur. Hem siz hem de çocuğunuz kendinizi daha güvende hissedersiniz. Ancak yine de sosyal mesafe kuralına dikkat” dedi. Olgar, kamp yapılacak bölgeler olarak ise İstanbul’da Şile ve Ağva, Çanakkale’de Bozcaada, Balıkesir’de Kaz Dağları, Bolu’da Yedigöller, Muğla’da Akyaka’yı önerdi.

'SORUMLULUK KATAR'

Olgar, küçük yaşta çocuklarla mutlaka aile üyeleriyle birlikte kamp yapması gerektiğini hatırlatırken “Bunun dışında bu yıl üniversiteye geçmeye hazırlanan ve 18 yaşını geçen gençler arkadaşlarıyla kampa çıkabilir. Tabii her çocuğun yaştan bağımsız olarak bilgi ve becerileri farklı olabiliyor. Bu konuya aileler çocuklarıyla birlikte karar verebilir. Ancak erken yaşta sorumluluk almanın gençlere çok şey kattığını da unutmayın” dedi.

'GENÇKEN DAHA CESARETLİYİZ'

Gençlere, bu yazı ilgilerinin çekeceği bir spor aktivitesiyle geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Orkun Olgar, “Spor yapmanın, yeni bir şeyler öğrenmenin zamanı yoktur ama gençken daha cesaretli oluyoruz. O nedenle doğa sporlarına bu dönemde başlamak daha kolay oluyor ve hayatın geri kalanını değiştiriyor” dedi.

Olgar, “Dağ bisikleti, dalış, kano, trekking, wakeboard, rafting, yamaç paraşütü, sörf… Herkesin ilgisine göre bir spor bulmak mümkün. Önemli olan harekete geçmek” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması
Kardeşini ve yeğenini öldürdü! Sebebi 'pes' dedirttiKardeşini ve yeğenini öldürdü! Sebebi 'pes' dedirtti
Diyanet, Çocuk Gelişimcisi ve Öğretmen alıyor (başvuru şartları)Diyanet, Çocuk Gelişimcisi ve Öğretmen alıyor (başvuru şartları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar masada!

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar masada!

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Muğla Marmaris'te deprem!

Muğla Marmaris'te deprem!

Son hali olay! Tanımak imkansız

Son hali olay! Tanımak imkansız

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bu 4 yöntem ile sarımsakları daha uzun süre taze tutun! Sarımsakları soyun ve…

Bu 4 yöntem ile sarımsakları daha uzun süre taze tutun! Sarımsakları soyun ve…

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dut ağacını budadıkları için kardeşi ve yeğenini öldürdü

Kardeşini ve yeğenini öldürdü! Sebebi 'pes' dedirtti

Markette karşılaştığı eski sevgilisini ve arkadaşını bıçakladı

Markette karşılaştığı eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Tövbe edince polislerin yardım ettiği hırsız yine aynı suçtan yakalandı

Tövbe edince polis yardım etmişti! Yine aynı suçtan yakalandı

Konyaaltı sahili doldu taştı! Sıcaktan bunalan soluğu orada aldı

Sıcaktan bunalan soluğu sahilde aldı!

Odun ararken evinin bodrumundan hayvan iskeleti çıktı: Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum!

Odun ararken evinin bodrumundan çıktı!

İstanbul'a 250 kilometre uzaklıkta! Turizmin parlayan yıldızı: Saros

İşte İstanbul'a 250 kilometre uzaklıktaki tatil cenneti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.