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Sınav stresi tüm dünyada var!

12.10.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim öğretim yılında öğrencilere sınavın sorun olmaktan çıkarılmasını belirten Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu Müdürü Acem Yıldırım; “Ailenin öğrenciye sınav konusunda yardımcı olmasını istiyoruz. Dünyanın bütün eğitim sistemine baktığımızda bir sınav stresi var”.

Sınav stresi tüm dünyada var!

Acem Yıldırım, stresin her eğitim sisteminde bulunduğunu belirtiyor; “ailelerin çocuklarına sınav konusunda yardımcı olmasını istiyoruz. Dünyanın bütün eğitim sistemine baktığımızda bir sınav stresi var. Örneğin, Güney Kore'de sınav stresi sabah başlar ve gece on ikide biter. Güney Koreli sınıflarda gün içinde sıralarda uyuyan yüzlerce öğrenci görürsünüz çünkü Güney Kore'de eğitim sabah yedide başlar, gece on ikide biter. Finlandiya'da öğrencisini bireysel olarak değerlendirilmesi var ama bana sorarsanız ben baskın sınav yapılmasından yana değilim.”

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ÖĞRENCİLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Öğrencilerden Yağız A.; “benim bu yıl öğreneceğim ders İngilizce. İngilizce dersine çaba harcıyorum çünkü zor bir ders. Her gün çalışıyorum, yoruluyorum ama öğrenmek istiyorum, öğreneceğime de inanıyorum” dedi.

Öğrencilerden Tekin C. “Okul düzenine tekrar alıştım aslında ama sınav süreci tüm öğrenciler için bir sorun. Daha tatil bitmeden sınavda neler olacağı konusunda endişelenmeye başladık. Bu durum ders çalışırken bile aklıma gelebiliyor…” dedi.

Röportaj gerçekleştirdiğimiz velilerin ise bir kısmı çocuklarının sınavlarını takıntı haline getirdiklerini belirtirken, bir kısmı sınav kaygısının hiç oluşmadığını çünkü çocuklarının sürekli ders çalışmaktan oldukça sıkıldıklarını gözlemlediklerini belirtti.

“ÖĞRENCİ SOSYALLEŞMEKTEN ALIKONULMAMALI”

Acem Yıldırım, öğrencilere aldıkları bir derste öncelik kendi eksiklerini tespit etmelerini ve o eksikleri bir deftere veya kullanmış oldukları tablet bilgisayara kaydetmelerini öneriyor ve bu eksiklerin mutlaka üzerine gidilmesi gerektiğini belirtiyor. Eksikler giderildikten sonra yeni bir konuya başlanılmasını ama asla bunu bir ölüm kalım meselesi olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor.

Acem Yıldırım, ders çalışmanın herkesin yapmak istediği ama motivasyon gerektiren bir durum olduğunu belirtiyor ve “öğretmenler ve ebeveynler öğrencilere zaman ayırmalı, çocukların sosyalleşmekten, oyundan alıkoymamalı.” diyor.

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Anahtar Kelimeler:
sınav stresi
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