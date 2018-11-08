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Sınav telaşıyla canını tehlikeye atan öğrenci konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 13:41 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda üzerine kapı kilitlenen üniversite öğrencisi Mehmet Ekrem Karaboğa, sınava yetişmek için pencereden atlamak istedi.

Sınav telaşıyla canını tehlikeye atan öğrenci konuştu

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda üzerine kapı kilitlenen üniversite öğrencisi Mehmet Ekrem Karaboğa, sınava yetişmek için pencereden atlamak istedi. Pencerede mahsur kalan öğrenci, belediyenin uzattığı sepetli vinçle kurtarılırken, sınava ise polis aracı ile yetiştirildi. Mehmet Ekrem Karaboğa; "Bütün emeklerim heba olacaktı. Pencereden atlayabileceğimi düşündüm. Beni kurtardılar, okula bıraktılar. Mutluyum sınava girdim. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamam" dedi.

Olay, sabah saatlerinde Keçeci Piri Mahallesi, Duru Sokak'ta meydana geldi. Üniversite öğrencisi 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede ablasıyla yaşıyordu. İddiaya göre ablasının sabah kapıyı dışarıdan kilitleyip çıkmasıyla içeride mahsur kaldı. Vize sınavı olan genç, sınava yetişmek için pencereden sarkmak istedi. Ancak pencerede mahsur kaldı. Bu sırada yoldan tesadüfen geçen belediye ekibi genci fark etti. Genç, belediyeye ait sepetli vinçle pencereden indirildi. Üniversite öğrencisi polis aracıyla sınava götürüldü.

"PENCEREDEN ATLAYABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"
Mehmet Ekrem Karaboğa, "Kapı kilitliydi. Ablam anahtarı almıştı. Telefonla ablamı aramak istedim. Dakikam yoktu, arayamadım. Sınava yetişmek istiyordum. Sınava çok çalışmıştım. 24 saat çalışmıştım. Bütün emeklerim heba olacaktı. Pencereden atlayabileceğimi düşündüm. Yavaş yavaş sarkılarak, ineceğimi düşündüm. Uzanacağım yer çok uzak olduğu için orada kaldım. İnsanlar bana moral verip, yardım ettiler. Beni kurtardılar, okula bıraktılar. Mutluyum sınava girdim. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamam. Ablamı da çok üzdüm. " dedi.

(FOTOĞRAF)

Sınav telaşıyla canını tehlikeye atan öğrenci konuştuSınav telaşıyla canını tehlikeye atan öğrenci konuştu

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