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Sınav yerine ambulansla getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 12:23 | Son Güncelleme

Karabük'te, YKS'nin ikinci oturumuna girmek için sınav yerine giderken ayağını burkan üniversite adayı, ambulansla sınav salonuna götürüldü

Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek için sınav yerine giderken ayağını burkan üniversite adayı, ambulansla sınav salonuna taşındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde YKS sınavının ikinci oturumuna girmek üzere evden çıkan Zeynep Gültekin, yolda yürürken ayağını burktu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gültekin'i ambulansa bindirerek sınav yerine götürdü.

Fakülte önünde tekerlekli sandalyeye alınan Gültekin, asansörle sınava gireceği sınıfa çıkarıldı.

Öte yandan sınava dakikalar kala üniversite girişine gelen iki üniversite adayı cezaevi nakil aracıyla, üç üniversite adayı ise ekip otosuyla sınav yerine götürüldü.

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2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ambulans Karabük Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Zeynep Gültekin

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