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Sınava girecek öğrencilere ‘Öz güven Geliştirmenin Yolları ve Stres Yönetimi’ semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 15:42 | Son Güncelleme

Girne Amerikan Üniversitesi tarafından Adana’da düzenlenen, 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik ‘Öz güven Geliştirmenin Yolları ve Stres Yönetimi’ semineri gerçekleştirdi.

Girne Amerikan Üniversitesi tarafından Adana’da düzenlenen, 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik ‘Öz güven Geliştirmenin Yolları ve Stres Yönetimi’ semineri gerçekleştirdi. Yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilerin sınav stresini yenebilmeleri için seminer veren Hakan Mengüç, öğrencilere stres kontrolünü sağlayabilmeleri için çeşitli teknikler ve öğütler verdi.
Girne Amerikan Üniversitesi koordinatörlüğünde verilen seminerde Öğretim Görevlisi ve Yazar Hakan Mengüç, öğrencilere sınav stresi ve bunun üstesinden gelme yöntemlerini aktardı. Adana’da Erkan Koleji’nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilere, sınav sürecini sağlıklı atlatabilmeleri adına ‘Öz güven Geliştirmenin Yolları ve Stres Yönetimi’ semineri verdi.
“Öğrencilere yardımcı olabilmek için seminerlerimizi sürdüreceğiz”
Kendi hayat deneyimlerini ve stresle nasıl başa çıkılabileceği yönündeki telkinlerini aktaran Mengüç, seminere katılan öğrencileri de zaman zaman sahneye çağırarak nefes kontrolü gibi çeşitli teknikleri de paylaştı.
Girne Amerikan Üniversitesi Medya Koordinatörü Simge Özekler, Hakan Mengüç’le Türkiye’yi gezerek hem üniversitenin imkanlarından bahsettiklerini hem de öğrencilerin sınav stresi yaşadığı bugünlerde stres kontrolünün nasıl sağlanabileceğiyle ilgili seminerler verdiklerini söyledi. Özekler, Hakan Mengüç’le beraber eğitim seminerlerine Antalya’da başladıklarını ve bugün Adana’dan sonra da Mersin’de de seminer gerçekleştireceklerini belirtti. Özekler, "Hakan Mengüç’ten aldığımız enerjiyi öğrencilere aktarmak için eğitim seminerleri vermek için turnelere başladık. Türkiye’nin birçok ilini gezerek, özellikle 12’nci sınıf öğrencilerinin sınav stresi yaşadığı bu günlerde onlara yardımcı olabilmek için seminerlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.
“Stres normal ve kontrol edilebilir bir şey”
Seminerin ardından Girne Amerikan Üniversitesi’yle birlikte sürdürülen seminerlerle gençlere ulaşabilmeyi hedeflediklerini ifade eden Hakan Mengüç ise, "Gençlerin hayat yolculuklarında karşılaşabilecekleri problemlere karşı pratik çözümler önerme noktasında kendi deneyimlerimi anlatıyorum. Onlara hata yapabileceklerini, hata yapmadan doğruya ulaşılamayacağını anlatmaya çalışıyorum. Stres normal ve kontrol edilebilir bir şey. Aslında gençler uzmanlardan doğru bir şekilde yardım aldıklarında, stres kolay bir şekilde yenilebilir" dedi.
Seminere öğretmenler ve çok sayıda öğrencinin yanı sıra Girne Amerikan Üniversitesi’nin Adana Osmaniye temsilcileri ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir katıldı.

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