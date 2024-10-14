Sınava girmeden önce okunacak dua ve sureler: Sınava girmeden önce hangi dua okunur?

Sınavda başarı için okunacak dualar, sınava giren öğrenciler ve aileleri tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Sınav öncesinde okunan dualar, öğrencilerin stres ve kaygılarını hafifletmek, odaklanmalarını güçlendirmek ve manevi destek sağlamak amacıyla tercih edilir. Sınava girmeden önce okunacak dualar konusu, öğrenciler tarafından en çok merak edilen konulardan biridir. Sınava girmeden önce dua etmek, kişinin hem ruhsal dinginlik bulmasına hem de zihinsel olarak sınava daha iyi hazırlanmasına katkı sağlar.

Sınava girmeden önce hangi dua okunur?

Sınav öncesinde okunacak dualar, öğrenciler ve aileleri tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Hayatın farklı dönemlerinde sınavlara girerken, birçok insanın başarı ve zihin açıklığı için başvurduğu manevi dualar bulunur. Bu dualar, sınav stresiyle başa çıkmada ve başarıya ulaşmada önemli bir manevi destek sunar. Sınava girmeden önce okunacak dualar aşağıdaki gibidir:

Sınavda unutkanlığa karşı okunacak dua

"Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."

Bu dua, sınav öncesinde 19 defa okunur.

Sınava girerken okunacak dua (İsra Suresi 80. Ayet)

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ."

Anlamı: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

Bu dua sınav öncesinde 10 kere okunur.

Sınav sırasında sıraya oturunca okunacak dua

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli."

Anlamı: "Ya Rabbi! Göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

Bu ayet sınav sırasında 10 kere okunur.

Bu dualar, sınav stresiyle başa çıkmak ve başarıya ulaşmak için manevi bir rehberlik sunar.

Sınava girmeden önce okunacak sureler

4444 Tefriciye, 9999 Fetih Suresi ilk Ayeti, 33 Fetih Suresi, 41 Yasin, 41 Kalem Suresi, 41 Alak Suresi, 70 İnşirâh, 21 Taha Suresi, Fatiha Suresi, İsrâ Sûresi 80. Ayet. Salavatı Şerife.

Fatiha Suresi

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillâhi rabbil'alemin, Errahmânir'rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin.

Mânası: “Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! (Fâtiha Sûresi 1-7)”

İsra Suresi 80. Ayet

İsra Suresi 80. Ayet okunuşu:

“Vekul rabbi edḣilnî mudḣale sidkin veaḣricnî muḣrace sidkin vec'al lî min ledunke sultânen nasîrâ(n).”

Mânası: “...Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver!” (İsrâ Sûresi 80)