Sınava Hazırlanan Öğrenciler LGS Ertelemesini Nasıl Karşıladı?

Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’nın (LGS) ertelenmesi öğrencilerde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) yapılan takvim değişikliği kadar olumsuz etki yaratmadığı gözlendi. VOA Türkçe'ye konuşan öğrenciler ve velileri, ertelemenin iki haftayla sınırlı kalmasından memnun. VOA Türkçe’ye konuşan, İstanbul’da yaşayan 8. sınıf öğrencisi Hazal Albayrak, ertelemenin kendisine zaman kazandırdığı görüşünde: “Okulların (salgın nedeniyle) kapanması beni ilk başta kötü etkiledi çünkü bütün gün evde olmak derslerimi aksattı ve ders çalışma isteğim gitmiş gibiydi. Ama sonra adapte oldum, eski halime döndüm. Şimdi sınav iki hafta ertelendi, benim için dezavantaj değil bu, çalışmak için biraz daha zaman kazanmış olduk. Ama iki haftadan daha fazla ertelenirse kopukluk yaşayabiliriz. Eski konuları unutma gibi ya da sürekli evde olduğumuz için ders çalışamama gibi sıkıntı olabilir." İstanbul’da yaşayan Poyraz Sinangil de ertelemenin kendisini çok etkilemediğini söylüyor: “Ben aslında ertelenmemesi taraftarıydım ama ertelenirse de çok fazla erteleneceğini düşünmüyordum, iki ay üç ay kayacağını düşünmüyordum. En fazla birkaç hafta ertelenebileceğini düşünüyordum, düşündüğüm gibi de oldu. Beni çok fazla etkilemedi bu durum.”

"Erteleme hem iyi hem kötü oldu" Yine İstanbul’da yaşayan Arda Akbulut’sa ertelemenin hem iyi hem kötü yanları olduğunu söylüyor: “İki hafta ekstra süremiz oldu, bir bakıma iyi bir bakıma kötü. Hem ekstra çalışmak zorunda kalacağız hem de hazır olmuş olacağız.” Eğitim Reformu Girişimi: "Sınav yapılmasaydı Eylül'deki kaos büyük olurdu" Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Araştırmacısı Umay Aktaş Salman, ertelemenin ileride yaşanabilecek bir kaosu ortadan kaldırabileceğini söylüyor: “'Sınav daha da ertelenebilir miydi, ya da iptal edilebilir miydi?' noktasında baştan beri sorular vardı. Olumlu tarafından bakacak olursak, eğer her şey ’normale’ dönecekse, Eylül ayında okullar açılabilecekse, eğitim yılının başlayabilmesi için çocukların sınava girmesi gerekiyor. Sınavdan sonra tercih ve yerleştirme süreci var. Bu zaman alan bir süreç. Bu olmazsa okulun açılmasının daha da ötelenmesi gerekir. Sınav yapılmaması halinde Eylül ayında yaşanabilecek kaos daha büyük olabilirdi." Öğrenciler ilk kez kendi okullarında sınava girecek

Corona virüsü salgınına yönelik önlemlerin ardından “normale dönüş” kapsamında LGS’de yapılan değişikliklerden bir diğeri, bu yıl tüm öğrencilerin ilk kez kendi okullarında sınava girecek olmaları. Öğrenciler bu durumdan memnun görünüyor. Hazal Albayrak, "Bence iyi oldu, çünkü hem bilmediğimiz bir ortamda, hiç kimseyi tanımadığımız bir ortamda girmemiş olacağız. Stres açısından bence iyi oldu. Sanki okulda, sıradan bir sınava giriyormuşuz gibi, ben daha rahat olacağını düşünüyorum.” diyor. Poyraz Sinangil de uygulamadan memnun: “Daha rahat oldu, çünkü zaten tanıdığım bir ortam. Okulun her yerini biliyorum. Okuldaki arkadaşlarımla gireceğim için çevre bakımından daha rahat oluyor.” "Öğretmen, öğrenci ve velilerin kaygıları var" Salman’a göre de bu olumlu bir adım ama hala belirsizliklerin olması öğrenci, veli ve öğretmenleri tedirgin ediyor: “İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sağlıkla ilgili velilerin, öğrencilerin, öğretmenlerin kaygıları var; örneğin bir sınıfta kaç öğrenci sınava girecek, öğrencilerin arasındaki mesafeler ne kadar olacak, aynı okulda kaç öğrenci sınava alınabilecek, iki oturumlu sınavın arasında öğrenciler okulların bahçesinde nasıl sosyal mesafe alacak, bunlar akıllardaki sorular. Ama Milli Eğitim Bakanlığı bunu sürecin başın dan beri Bilim Kurulu’yla birlikte çalıştıklarını açıkladı. 'Hala da bunun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor ve önümüzdeki günlerde bu ayrıntıları açıklayacağız.’ dediler. Merakla bu ayrıntıları da bekliyoruz.”

Önlemler yeterli olacak mı? Salman’ın bahsettiği önlemlerle ilgili belirsizlik hem öğrencilerin hem de velilerin zihnini meşgul ediyor. Buna karşın karamsarlık hakim değil. Arda Akbulut’un annesi Yeşim Akbulut, sadece tek bir konuda endişeli olduğunu söylüyor: “Burada profesyonel insanlar görev yapıyor, onlar mutlaka bunun önlemini almış olacaklar. Ona göre de bir düzen ayarlamış olacaklar. Sınavın bu salgın döneminde olması beni bir tek konuda endişelendiriyor; çocukların maske takması acaba onları o esnada kötü etkiler mi, dikkatlerini dağıtır mı? Çünkü bizler bile sokağa çıktığımız zaman nefesimiz kesiliyor bazen. O süreçte o maske olayı çocukların konsantrasyonunu bozabilir. Biraz o endişelendiriyor ama diğer konularda, dezenfeksiyon konusunda olsun, sosyal mesafe açısından olsun, bence bunların önlemini alacaklardır. Çünkü öncelikle çocukları düşündüler, öncelikle okulları kapattılar, ona göre bence önlemlerini güzel alacaklardır.” Poyraz Sinangil de çok endişeli değil: “Sadece sınavla alakalı değil, dışarı çıkmakta da insanlar tedirgin şu an biraz ama önlemini aldıktan sonra bir şey olmaz. Ben bu konuda rahatım yani.”