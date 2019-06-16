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Sınava polis motosikletiyle yetiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 18:14 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da YKS'nin üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi'ne geç kalma tehlikesi yaşayan öğrencinin yardımına polis yetişti - Öğrenci, polis motosikletine bindirilerek sınava gireceği okula götürüldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi'ne geç kalma tehlikesi yaşayan öğrenci, polis motosikletine bindirilerek okula götürüldü.

YKS'nin üçüncü oturumuna girmek için evinden çıkan öğrenci Halil İbrahim Bodur, sınava gireceği Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesine gitmek için toplu taşıma aracına binmek istedi.

Bir süre beklediği aracın gelmemesi üzerine sınava gecikeceği korkusu yaşayan Bodur, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın öğrencilere yardım olunması yönündeki talimatı üzerine harekete geçen bir motorize polis, Bodur'un bulunduğu bölgeye gitti.

Polis motosikletine bindirilen Bodur, bu sayede sınava yetişti.

Halil İbrahim Bodur, yaptığı açıklamada, polis teşkilatına teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Polisi arayarak üniversite sınavına geç kalacağımı söyledim. 'Bir ekibiniz beni üniversiteye kadar bırakabilir mi' dedim. Bana 'Sana ekip gönderceğiz' dediler. Ben telefonu kapattıktan çok kısa bir süre sonra sağ olsunlar motorlu polis ağabeyi gönderdiler. Ağabey de sağ olsun beni sınava yetiştirdi." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Polis memuru yks

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