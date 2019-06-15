Sınava son anda yetişen genç kıza alkışlı destek

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar ter döktü. Bir genç kız sınavın yapılacağı binaya girmek için son anda koşarak yetişirken, kapıda bekleyen vatandaşlar alkışlarla ona destek oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Adaylar ve aileleri büyük heyecan yaşadı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünde de sınav nedeniyle yoğunluk yaşandı. Adaylar sınavdan yaklaşık 3 saat önce buraya gelmeye başladı. Fen Edebiyat Fakültesi binasında sınava girecek bir aday giriş kapıları kapatılmadan hemen önce içeri girebildi. Sınava yetişmek için koşarak binaya gelen genç kıza kapıda bekleyen vatandaşlar alkışlarla destek oldu.

Sınav için bir sonraki oturumun giriş belgesiyle geldiğini zanneden bir adayın annesi ise polislerden yardım istedi. Sınav görevlileri devreye girerken adayın doğru sınav giriş belgesiyle geldiği anlaşıldı. Ayrıca polis tarafından giriş kapısında yapılan üst aramasının ardından adaylar içeri alındı. Aileler ise bina çevresinde sessiz olmaları konusunda uyarıldı.