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Sınava son bir dakika koşusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 12:26 | Son Güncelleme

Merakla beklenen 2019 KPSS sınavı bugün başladı.

Merakla beklenen 2019 KPSS sınavı bugün başladı. Milyonlarca adayın yarışacağı sınavda geç kalanlar, kapıdan dönenler ve dışarıda çocuklarını bekleyen aileler yine kameralara yansıdı.
Milyonlarca memur adayı bugün KPSS sınavında ter döküyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı bu sabah saat 10.15’te başladı. Sınav 130 dakika sürecek. KPSS Eğitim Bilimleri sınavı da saat 14.45’te başlayacak. Sınav 100 dakika sürecek.
Her sınavda olduğu gibi sabah saatlerinde yine koşarak yetişmeye çalışanlar, son dakika sınava girenler ve kapıda kalanlar kameralara yansıdı. Sınav görevlisinin "son bir dakika" uyarısı sırasında adaylardan birisi ailelerin "koş çabuk" diye bağırışları arasında kapıya yetişti. Saatlerin 10.00’u göstermesiyle birlikte kapılar kapandı ve son anda gelen bir aday içeri alınmadı, aday üzgün bir şekilde kapıdan ayrılarak uzaklaştı.

"Cumhurbaşkanımız el atsın"
Bebek arabasındaki torunu ile birlikte kızının sınavdan çıkmasını bekleyen İmdat Develi, kızının 5 kez sınava girdiğini ancak hala atanamadığını dile getirdi. Develi, "Kızım tarih öğretmeni bir türlü atanamadı. 5 yıldır bekliyor, üniversiteyi bitirdi, formasyonunu aldı her şeyi yaptı ama bir türlü tayini çıkmadı. 70 ile 80 arası puanlar aldı hep. Cumhurbaşkanımız tarihe de el atar umarım, tarih öğretmenlerine fırsat tanısın. Hem bu kadar bölüm var hem de çocuklarımız atanamıyor. Kızım evlendi, çocuğu oldu hala sınava giriyor" şeklinde konuştu.

"Bölümü seçmesini ben istedim"
Manavgat’tan gelen Cantez ailesi ise kızlarının sınavdan çıkmasını yere serdikleri hasır üzerinde piknik tüpünde demledikleri çayı içerek bekledi. Anne Naziye Cantez, "Kızım üçüncü kez sınava giriyor, 26 yaşında. Edebiyat okudu, bölüme gitmesini de ben istedim, aslında bana da biraz sitem yapıyor çünkü bölümün puanları çok yüksek. Kızımın biri atandığı umarım diğerine de nasip olur" diye konuştu.
Baba Cantez ise "Çocuğumuza moral için böyle bir kahvaltı yaptık. Her şeyi çocuklar için, çocuklarımız için yaşıyoruz. Umarım emekleri boşa gitmez" ifadelerinde bulundu.

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