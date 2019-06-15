HABER

Sınava yetişemeyince gözyaşlarına boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 12:29 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci ayağı olan Temel Yeterlilik Testi'ne adaylar polis ekiplerince sıkı aramadan geçirilerek alındı.

Sınava yetişemeyince gözyaşlarına boğuldu

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci ayağı olan Temel Yeterlilik Testi'ne adaylar polis ekiplerince sıkı aramadan geçirilerek alındı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde sınava girecek olan Rümeysa Akaya, koşarak gelmesine rağmen geç kalınca salona alınmadı. Gözyaşlarına boğulan Akaya, üzüntüden sınav kağıdını yırtıp ailesiyle üniversiteden ayrıldı.
Eskişehir’de YSK birinci oturumuna girmek isteyen adaylar erken saatlerinde sınav merkezlerinin önüne geldi. Girişte polis ekiplerince sıkı aramadan geçirilen adayların sınava giriş belgeleri de salon görevlilerince kontrol edildi. Saat 10.00’da sınav merkezlerindeki kapılar kapatıldı, 10.15 itibariyle Temel Yeterlilik Testi başladı.
KOŞTU AMA YETİŞEMEDİ
Sınava Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’ndeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda girecek olan Rümeysa Akaya, saat 10.00 sıralarında ailesiyle kampüs içerisinde koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Kendisine yanlış binanın tarif edildiğini kaydeden Akaya, koşarken “Saçma sapan oradan, oraya gönderiyorlar beni. Mahvettiler beni, sınava girsem bile ne çözeceğim şimdi. On kere sordum, doğru yer dediler” şeklinde sitem etti. Üniversitenin özel güvenlik personelinin yardımcı olduğu Akaya, sınav binasına kapılar kilitlendikten sonra geldi. Polis, saatin dolduğunu ve içeri alamayacağını söyledi. Gözyaşlarına boğulan Akaya, “Güvenlik beni başka bir binaya yönlendirdi, onun için buraya kaldık, sınava giremedim” dedi. Gözyaşlarını tutamayan Rümeysa Akaya, üzüntüsünden sınava giriş belgesini yırtarak ailesiyle birlikte kampüsten ayrıldı.
AİLELERİN SINAV HEYECANI
Çocuklarını sınava getirilen velilerin de adaylar kadar heyecanlı oldukları gözlendi. Bahçede oturarak dua okuyan velilerden Yılmaz Yalınlı, “Oğlum sınava giriyor, biz de bahçede onun çıkması beklerken dua okuyoruz. En az onun kadar heyecanlıyız. Sınava çok iyi hazırlandı, umarım istediği gibi bir sonuç alırız “dedi.
Sınava giren arkadaşına destek olmak için gelen Şenay Şenkaya da onun kadar heyecan yaptığını belirterek şunları söyledi:
“En yakın arkadaşım Esra sınava girdi. Son 5 dakika kulağındaki küpeyi çıkarmaya çalıştık, metal olduğu için almadılar. Ama çok stres yaptı. Zaten koşturarak geldik, yetişemeyenleri görünce çok stres yaptı. Sınava çok stresli girdi.”
Temel Yeterlilik Testi 180 dakika sürecek.

FOTOĞRAFLI

Sınava yetişemeyince gözyaşlarına boğulduSınava yetişemeyince gözyaşlarına boğulduSınava yetişemeyince gözyaşlarına boğulduSınava yetişemeyince gözyaşlarına boğuldu

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Öğrencilerden hayat kurtaran projeÖğrencilerden hayat kurtaran proje
Mücahit öğretmen, öğrencilerine baba gibiMücahit öğretmen, öğrencilerine baba gibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İstanbul Bağcılar'da korkutan yangın!

Bu sabah istanbul...

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi

5 katlı bina tahliye edildi!

Bursa’da korkunç olay! Arkadaşına kurşun yağdırdı

Arkadaşına kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.