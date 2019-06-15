Sınava yetişemeyince gözyaşlarına boğuldu

Sınava Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’ndeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda girecek olan Rümeysa Akaya, saat 10.00 sıralarında ailesiyle kampüs içerisinde koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Kendisine yanlış binanın tarif edildiğini kaydeden Akaya, koşarken “Saçma sapan oradan, oraya gönderiyorlar beni. Mahvettiler beni, sınava girsem bile ne çözeceğim şimdi. On kere sordum, doğru yer dediler” şeklinde sitem etti. Üniversitenin özel güvenlik personelinin yardımcı olduğu Akaya, sınav binasına kapılar kilitlendikten sonra geldi. Polis, saatin dolduğunu ve içeri alamayacağını söyledi. Gözyaşlarına boğulan Akaya, “Güvenlik beni başka bir binaya yönlendirdi, onun için buraya kaldık, sınava giremedim” dedi. Gözyaşlarını tutamayan Rümeysa Akaya, üzüntüsünden sınava giriş belgesini yırtarak ailesiyle birlikte kampüsten ayrıldı.

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci ayağı olan Temel Yeterlilik Testi'ne adaylar polis ekiplerince sıkı aramadan geçirilerek alındı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde sınava girecek olan Rümeysa Akaya, koşarak gelmesine rağmen geç kalınca salona alınmadı. Gözyaşlarına boğulan Akaya, üzüntüden sınav kağıdını yırtıp ailesiyle üniversiteden ayrıldı.

AİLELERİN SINAV HEYECANI

Çocuklarını sınava getirilen velilerin de adaylar kadar heyecanlı oldukları gözlendi. Bahçede oturarak dua okuyan velilerden Yılmaz Yalınlı, “Oğlum sınava giriyor, biz de bahçede onun çıkması beklerken dua okuyoruz. En az onun kadar heyecanlıyız. Sınava çok iyi hazırlandı, umarım istediği gibi bir sonuç alırız “dedi.

Sınava giren arkadaşına destek olmak için gelen Şenay Şenkaya da onun kadar heyecan yaptığını belirterek şunları söyledi:

“En yakın arkadaşım Esra sınava girdi. Son 5 dakika kulağındaki küpeyi çıkarmaya çalıştık, metal olduğu için almadılar. Ama çok stres yaptı. Zaten koşturarak geldik, yetişemeyenleri görünce çok stres yaptı. Sınava çok stresli girdi.”

Temel Yeterlilik Testi 180 dakika sürecek.

