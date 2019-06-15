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Sınava yetişmek için zamanla yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 11:26 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), bazı öğrenciler 15 dakika kuralına takılmamak için salonlarına koşarak yetişti.

Sınava yetişmek için zamanla yarıştılar

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), bazı öğrenciler 15 dakika kuralına takılmamak için salonlarına koşarak yetişti. Sınava giren öğrencilerin yakınları ise okul kapılarında dua ederek bekledi.
ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin birinci oturumu olan TYT bugün saat 10.15'te tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de başladı. Yurt genelinde milyonlarca kişinin girdiği üniversiteye girişte ilk aşama olan sınavın birinci oturumuna katılan öğrenciler, salonlara üzeri aranarak alındı. Bayraktar Lisesi'nde sınava gelen bazı öğrenciler ise saniyeler kala yetişerek salona alındı.
Okul bahçesinde bekleyen öğrenci velileri ise dua ederek çocuklarının sınavdan çıkışını bekledi.
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Sınava yetişmek için zamanla yarıştılarSınava yetişmek için zamanla yarıştılarSınava yetişmek için zamanla yarıştılarSınava yetişmek için zamanla yarıştılar

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