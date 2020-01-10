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  4. Adana Valiliği duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Adana Valiliği duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 19:47 | Son Güncelleme

Adana Valiliği, Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'ndeki ortak sınavda bir öğrenci profiline müfredat dışında hakaret içeren soru ve cevap şıkları hazırladığı iddia edilen ve ismi açıklanmayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adana Valiliği duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nde görevli, ismi açıklanmayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin ortak sınavda hazırladığı, "Okullarda öğretilen her şey hayatın bir yerinde mutlaka insanın karşısına çıkıyor, bu ne işime yarayacak, şu ne işime yarayacak diyen tipler de hayatla ilgili en ufak bir problemde çözümü düşünecek esneklikte beyin yapıları olmadığından apışıp kalıyorlar. Okul, eğitim elbette her şey değildir ama çok şeydir. Özellikle sosyal bilimler alanında öğrenilenler zamanla yaşamın bizzat içinde ortaya çıkıp hayat kurtarmaktadır.' Kendini, ailesini, toplumunu aşağılayan ama batı hayranlığı tavan yapmış 12'nci sınıf eşit ağırlıkta okuyan 'Melahat kızımız', 'Hocam din dersinde bu kadar şeyi öğrenmek zorunda mıyım?' diye bir cümle kurabiliyor. Bu paragrafa göre Melahat nasıl bir kişilik yapısındadır? (15 Puan)" şeklinde soru ve Melahat hakkında hakaretler içeren şıklar hazırlaması, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir öğrenci tarafından görüntülendiği düşünülen sınav kağıdı, sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Adana Valiliği, ortak sınavda müfredat dışında hakaret içeren soru hazırladığı iddia edilen öğretmen hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Valiliği Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
bence bunda hiç abartılacak bişey yok öğretmen iyi soru hazırlamış. ha ama dinsiz kesimin zoruna gidebilir. onlara zaten anlatmaya da gerek yok
sen boşuna nefes alıp neden hakkımızı yiyorsun ya!
Ne var ki bunda? Hakaret falan yok.
Nasıl ki araç motorlarında sekman değişimi yapılıyor,bu öğretmen müsveddesine de aynı işlem yapılmalı!Tutar mı bilemem;fakat ya tutarsa bilim çağ atlar!
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